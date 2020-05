Come eliminare le macchie di vino rosso: ecco alcuni semplici consigli

Come si possono eliminare le macchie di vino rosso? Ecco per voi alcuni semplici consigli!

Il vino è un piacere che tanti di noi si concedono. A cena, o durante la serata, è un amico che ti accompagna e ti fa rilassare dopo una giornata stressante. Ma, si sa, il vino rosso è tanto buono quanto pericoloso. Acerrimo nemico dei capi immacolati, e non solo, le sue macchie possono davvero essere una seccatura.

Ecco quindi alcune semplici consigli su come eliminare le macchie di vino rosso.

Acqua frizzante

L’acqua frizzante è forse il rimedio di emergenza più pratico. Strofinate la macchia con un po’ d’acqua frizzante e poi procedete con il normale lavaggio. La macchia sparirà in pochissimo tempo!

Dentifricio

Il dentifricio è un ottimo alleato contro le macchie di vino rosso. Applicatelo quando la macchia si è asciugata e lasciate agire il più possibile prima di passare al lavaggio. Attenzione però: non usate il dentifricio sui capi delicati, potrebbe uscirne fuori un disastro.

Succo di limone

Una delle soluzioni più efficaci per eliminare le macchie di vino rosso: il succo di limone infatti agirà sia sulle macchie fresche che su quelle asciutte, eliminandole in un colpo solo. Per potenziarne l’effetto, vi basterà aggiungere qualche goccia di sapone liquido e lasciare agire il più possibile. Vedrete che risultato!

Sapone di Marsiglia

Anche il Sapone di Marsiglia è efficace sia sulle macchie fresche che su quelle asciutte. Inumidite un panno con il sapone di Marsiglia, strofinatelo sulle macchie di vino e poi mettete tutto in lavatrice: non crederete ai vostri occhi!

Sale grosso

Tra i famosi rimedi della nonna per eliminare le macchie di vino rosso, c’è sicuramente il sale grosso. Il sale è un rimedio naturale utile per assorbire le macchie di vino, soprattutto se si sono appena formate. Applicate sulla macchia il sale grosso e lasciate agire per una mezz’ora: in questo modo potrete dire addio alla macchia!

E voi, conoscete altri consigli utili per eliminare le macchie di vino rosso?

