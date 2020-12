Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Purtroppo, può capitare di farsi un piccolo taglio e di sporcare un vestito con una macchia di sangue. Chiunque si sia ritrovato in questa situazione sa che queste macchie sono tra le più ostinate da rimuovere. Ecco perché oggi scopriremo assieme come eliminare le macchie di sangue dai vestiti seguendo questi consigli della nonna. Iniziamo subito.

Che cosa non fare per peggiorare la situazione

Iniziamo subito a capire come eliminare le macchie di sangue dai vestiti seguendo questi consigli della nonna spiegando cosa non fare. Infatti, quando si affronta una macchia il primo pensiero che viene è quello di mettere la stessa sotto l’acqua calda. Questo gesto potrebbe essere fatale per il vestito, in quanto renderebbe molto più difficile eliminare il sangue dai tessuti.

È importante, invece, mettere lo stesso sotto acqua corrente fredda e sciacquare con energia fino a quando la macchia non sia stata eliminata. A questo fine è importante utilizzare il sapone giusto. Il sapone di Marsiglia rappresenta una soluzione tanto buona quanto economica.

Come eliminare una macchia di sangue rappreso

Se, invece, la macchia non fosse più nuova, o si fosse utilizzata dell’acqua calda precedentemente, non vi è comunque da disperarsi. Basterà, infatti, utilizzare dell’acqua ossigenata per eliminare la stessa.

Per avere il massimo risultato, lasciare in posa per pochi minuti e poi risciacquare con acqua fredda. Se la macchia non si fosse ancora arresa, rimane ancora una soluzione viabile, l’utilizzo dell’alcol etilico. Questa soluzione andrebbe lasciata per ultima in quanto potrebbe intaccare il colore del vestito macchiato.

Per questo motivo è meglio testare la stessa su una parte del tessuto poco esposta e vedere che effetto si ha. In caso non vi siano problematiche con il colore dei tessuti, lasciare in posa sulla macchia per pochi minuti e risciacquare energicamente con acqua fredda. Mettere in lavatrice e controllare il risultato. La macchia dovrebbe finalmente essere stata eliminata e il vestito dovrebbe risultare pulito.