Le macchie di olio sono quelle più ostinate. Insieme a vino e caffè sono l’incubo di ogni tessuto. Se per gli altri tessuti si possono utilizzare rimedi più aggressivi, per la seta bisogna fare attenzione.

Come eliminare le macchie di olio da una tessuto delicato come la seta

La seta, ma anche tessuti sintetici simili alla seta sono molto delicati. È facile che una macchia lasci l’alone e rovini completamente il tessuto. Quindi è meglio conoscere quali sono i metodi più efficaci per limitare i danni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La cosa più importante da fare è agire tempestivamente. Non appena si forma la macchia bisogna mettere del talco. In questo modo assorbirà l’olio senza andare a intaccare i tessuti.

Anche altri materiali polverosi si possono sostituire al talco. Per esempio l’amido di mais o la farina. Avendo le stesse proprietà, risucchieranno l’olio e gli impediranno di propagarsi. Prima di lavare bisogna aspettare almeno un’ora.

Un metodo più specifico è quello della saponaria. Questa polvere in passato era molto usata per lavare ogni tipo di tessuto. Deriva da una pianta chiamata Saponaria Officinalis. Va sparsa un po’ di polvere sulla macchia e lasciata agire almeno un’ora. A questo punto con una spazzola dalle setole morbide bisogna spazzolare delicatamente. Altrimenti si rischia di rovinare il tessuto.

Ora con un panno bagnato in acqua o aceto passare sulla macchia. Sempre facendo attenzione strofinare per eliminare i residui di saponaria. E poi lasciare asciugare.

Ed ecco come eliminare le macchie di olio da una tessuto delicato come la seta. Usando questi metodi con molta attenzione è possibile liberarsi dalle macchie di olio. Se non dovessero funzionare perché la macchia ormai è molto asciutta è meglio affidarsi a una lavanderia. In questo caso sarà la mano del professionista a risolvere, ove possibile, il problema. Per gli altri tipi di tessuti si possono utilizzare molti altri di metodi fai da te.