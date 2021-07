Come eliminare le macchie di inchiostro dal divano in pelle o in microfibra

Capita molto spesso di essere seduti sul divano con qualcosa da scrivere tra le mani. O magari ci sono bambini che si divertono a giocare con penne e pennarelli. In un batter d’occhio, ecco che una bella macchia di inchiostro si è formata sul nostro divano. Come fare per eliminare il misfatto? I rimedi ci sono e si trovano in tutte le case. Ecco come eliminare le macchie di inchiostro dal nostro divano in pelle o in microfibra.

I rimedi casalinghi efficaci sulle macchie di inchiostro

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sono prodotti che tutti abbiamo in casa e possono davvero risolvere il problema.

Per prima cosa, bisogna cercare di essere tempestivi e di non lasciar seccare la macchia sulla pelle o sul tessuto. Più la macchia è vecchia, più sarà difficile che venga via. Bisogna tamponare la macchia con un panno pulito, in modo che assorba l’inchiostro ancora fresco. Resistiamo alla tentazione di strofinare, perché l’inchiostro si allarga molto e rischieremmo di ritrovarci con una macchia o un alone ancora peggiori. Tamponiamo sempre con una parte pulita del panno, così da non trasferire nuovamente la macchia sul divano.

Passiamo, quindi, ai prodotti da utilizzare per rimuovere definitivamente la macchia. Per testare la resistenza del tessuto del nostro divano, è meglio fare prima una prova in un punto nascosto, aspettare qualche minuto e vedere come esso reagisce.

Ecco come eliminare le macchie di inchiostro dal nostro divano in pelle o in microfibra

Tra i rimedi casalinghi più delicati c’è il latte detergente. Mettiamone un po’ su un panno pulito o su un cotton fioc e tamponiamo la macchia. Strofiniamo molto delicatamente e sempre in modo circoscritto, per evitare che la macchia si allarghi. Per rimuovere il latte detergente basta passare un panno pulito imbevuto di acqua tiepida. Nello stesso modo possiamo utilizzare il burro, per i divani in pelle, o il latte.

Se la macchia persiste, allora dobbiamo passare ad un prodotto più forte come l’alcool denaturato al 90% o l’aceto. Il procedimento è sempre quello di bagnare un panno pulito e poi tamponare la macchia. Per quanto riguarda l’aceto, sarebbe meglio diluirne due cucchiaini in mezzo litro d’acqua.

Come per magia, il divano è tornato come prima.