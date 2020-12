Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si ha un giardino, oppure un terrazzo, è bello poterlo arredare con fiori e piante. Ovviamente queste devono essere contenute in un vaso che però a lungo andare lascerà dei segni sul pavimento.

I segni sono ovviamente naturali e sono dati magari dal cattivo tempo, dalla terra che esce. Dalla sporcizia e dal fatto che si annaffiano le piante con l’acqua del rubinetto, dove è presente il calcare. Levarli però non è così facile. Infatti quando si lava il terrazzo o il giardino non è assolutamente detto che lo sporco vada via. Ma ecco come eliminare le macchie dei vasi dal giardino in 3 minuti.

I metodi per rimuovere le macchie

Come eliminare le macchie dei vasi dal giardino in 3 minuti? Molto semplice. La prima cosa da fare è rimuovere i vasi e pulire il pavimento. In questo modo lo sporco presente superficialmente andrà via subito e si andrà a lavorare solo sullo sporco ostinato. Ora che quindi si ha davanti a sé lo sporco ostinato, prendere un po’ di bicarbonato di sodio e spargerlo dove vi è la macchia.

Ora prendere un limone tagliato a metà e usare una delle due metà come spugna. Per fare questo lavoro si consiglia di indossare sempre dei guanti. Dopo che si sfrega per bene sulla superficie lo sporco ostinato dovrebbe essere andato via.

Un altro metodo è quello di usare bicarbonato di sodio e aceto. Infatti versare il bicarbonato per terrà, poi l’aceto e lasciare agire per circa tre minuti. Poi con una spugna grattare via lo sporco. Se lo sporco persiste, procedere con un secondo round. Alla fine poi lavare nuovamente il pavimento.

Non bisogna però dimenticarsi di lavare anche il vaso, soprattutto la parte che tocca terrà. Questa sarà possibile lavarla come si preferisce.

