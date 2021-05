È scoppiata la guerra alle cimici verdi in casa e in giardino. Questi sgradevoli insetti volanti e infestanti sono sempre più presenti nelle nostre case e nei nostri orti. Dove creano danni molto pesanti se non vengono tenuti sotto controllo.

Se li sentiamo volare in una stanza, bisogna subito dar loro la caccia. Perché gli esemplari femmina depositano oltre 400 uova nella loro seppur breve vita. Ecco come eliminare le cimici verdi in casa e in giardino che emettono un odore acuto e nauseante. Con l’aiuto dei nostri Esperti di ProiezionidiBorsa.

Eliminare le cimici è importante perchè questi insetti si nutrono della linfa delle piante. E creano danni a un numero infinito di specie vegetali. Conferiscono un sapore acido e sgradevole ai pomodori e in genere ai frutti. Il loro morso acido causa la comparsa di macchie che li rendono invendibili.

Pesche, albicocche, pere e mele assorbono facilmente la secrezione ripugnante delle cimici asiatiche. Anche i fiori del nostro terrazzo sono in grave pericolo se avvistiamo una colonia di cimici.

L’arma letale ora viene dal freddo

Come eliminare le cimici verdi in casa e in giardino che emettono un odore acuto e nauseante. I nemici naturali delle cimici sono i ragni, le vespe, le mantidi religiose, le mosche, le api, le rane. Basta mettere un’arnia in giardino per godersi il miele e una minore diffusione di questi mostri dalla corazza verde. Ma talvolta la lotta integrata non basta.

E altri rimedi come la polvere del caffè, l’aglio o l’erba gatta non risultano molto efficaci. Per combattere un’infestazione di cimici in giardino o nell’orto ci sono molti insetticidi specifici, che funzionano molto bene anche contro gli afidi.

Ma di recente sono usciti anche prodotti alternativi: si possono sparare per pochi secondi dei gas a temperatura superasse, che semplicemente le congelano. Sono perfetti anche per l’uso domestico perchè non danneggiano le superfici che vengono interessate dallo spruzzo.