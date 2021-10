Sul web sono tante le notizie che girano sui metodi naturali da adottare per allontanare le blatte da casa o dal giardino. Molti di questi purtroppo non funzionano o servono a poco e non raggiungono gli effetti sperati.

Le blatte non vivono nel nostro giardino ma vi si nascondono per rifugiarsi e riprodursi. L’unica soluzione è quella di allontanarle usando dei metodi naturali.

Sapere come eliminare le blatte dal giardino con metodi naturali e efficaci secondo alcuni studi, ci permette di evitare l’utilizzo dei prodotti chimici pericolosi per le piante e per gli altri insetti che ci vivono e avere dei repellenti naturali efficaci al 100%.

Il giardino è un ottimo rifugio

Purtroppo il giardino è un ottimo rifugio perché le blatte trovano tutto ciò che gli serve: l’acqua in abbondanza, il cibo e dei posticini caldi e riparati, come la cuccia del cane, un ripostiglio o un capanno per gli attrezzi.

Per allontanare le blatte definitivamente bisogna creare delle condizioni sfavorevoli alla loro persistenza in giardino e fare in modo che si allontanino.

Un grosso aiuto su come eliminare le blatte dal giardino con metodi naturali e efficaci, secondo alcuni studi, ci verrebbe dalla natura.

Sono stati infatti presi in considerazione l’uso di vari oli essenziali e l’effetto che hanno sulle blatte di diverse specie.

In questi studi i ricercatori hanno svolto un lavoro eccellente stabilendo l’indice di efficacia di ciascuna sostanza.

L’olio essenziale di Combava

Dalla ricerca è emerso un indice di efficacia del 100% dell’olio di Combava nello scacciare questi insetti.

La Combava è un agrume tipico del Sud-est dell’Asia. La sua origine non è nota, ma si pensa che derivi da un innesto tra il cedro e la limetta.

L’olio essenziale di Guaiava

L’olio essenziale di Guaiava ha un indice di efficacia molto alto, secondo solo al Combava.

Il Guaiava è un albero che misura dai due ai sette metri di altezza e la sua coltivazione avviene principalmente nelle Filippine e nei paesi arabi.

La boesembergia rotonda

É una pianta che può essere coltivata come siepe da giardino oppure in vaso.

Se circondiamo il nostro giardino con questa siepe, oppure mettiamo dei vasi davanti casa sarà difficile avere le blatte come ospiti.

La Litsea Cubeba

Si tratta di un albero sempreverde coltivato principalmente in Cina e Indonesia. Possiamo usare l’olio per proteggere ogni apertura della casa. Spruzzarlo su ogni nido presente all’esterno, specialmente su eventuali pietre e manufatti.

Il Curcuma Longa

Si tratta di un estratto naturale di zafferano delle Indie chiamato anche tumerico.

Può essere utilizzato come gli oli citati sopra e si possono preparare dei batuffoli di cotone imbevuti di questa sostanza e sistemati dietro gli elettrodomestici in casa o dietro ai sanitari.