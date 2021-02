Per eliminare la puzza di fumo da casa oppure da una stanza, non basta aprire le finestre. La puzza di fumo è difficile da eliminare e per questo motivo, la propria casa potrebbe sembrare poco pulita e si ha la sensazione di respirare aria viziata.

In questo articolo, spieghiamo come eliminare la puzza di fumo dalla stanza con ingredienti naturali per avere una casa pulita e profumata.

Pulizia periodica della casa

Occorre una pulizia periodica degli oggetti che assorbono il fumo come: tende, tappeti, divani, coperte, cuscini, ecc. utilizzando sapone di Marsiglia e qualche goccia di olio essenziale.

Sbarazzarsi di tutti i residui di fumo, come i mozziconi e la cenere, pulendo bene i posaceneri.

Se l’odore di fumo è persistente, occorre pulire le pareti di casa.

Anche i vestiti hanno bisogno di essere lavati in modo particolare, basta inserire nel cestello col detersivo, una tazza di aceto bianco.

Metodo con aceto

Preparare uno spray naturale con una parte di acqua e due di aceto, e aggiungere qualche goccia di olio di eucalipto.

Versare il composto ottenuto in uno spruzzino, agitare e spruzzare nella stanza, sui divani, sulle tende, e sulle poltrone.

Si possono disporre negli angoli della stanza, dei piccoli contenitori riempiti di aceto bianco. Questi assorbiranno ed elimineranno l’odore del fumo.

In inverno, quando i caloriferi sono accesi, si può poggiare sopra di esso un panno imbevuto di aceto e di acqua. Il calore asciugherà il panno, facendo assorbire l’odore sgradevole del fumo.

Ecco come eliminare la puzza di fumo dalla stanza con ingredienti naturali. Metodo con il bicarbonato

Il bicarbonato elimina in poco tempo gli odori tra cui anche quello del fumo. Bisogna versarlo in una ciotola e posizionarlo nella stanza.

Il bicarbonato può essere anche mischiato con i fondi di caffè.

Il carbone attivo

Il carbone attivo è molto potente nell’assorbimento degli odori. È in grado di purificare l’aria di casa come il bicarbonato.

Spargere un po’ di polvere sui divani, o sulle poltrone, in modo da eliminare ogni traccia di odore di fumo.

Gli agrumi

Recuperare le bucce di arance, limoni e mandarini, metterle in un piattino e bruciarle.

L’aroma investirà tutta la casa, coprendo l’odore spiacevole del fumo.