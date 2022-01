Molti avranno sicuramente notato che pur pulendo periodicamente la cappa della cucina, dopo un po’ e spesso quando si preparano pietanze con odori forti, questa ritorna ad avere un odore sgradevole.

Questo problema si rivela ancora di più nella stagione invernale quando a causa del freddo, mentre cuciniamo possiamo arieggiare poco la casa.

Come eliminare la puzza di fritto, di uova e verdure dalla cappa?

Possiamo porvi rimedio ed eliminarli con dei metodi naturali davvero efficaci e che fungono da mangia odori.

Tra i primi rimedi naturali, adatti ad eliminare i cattivi odori dalla cappa della cucina c’è il bicarbonato.

Cosa fare?

Dopo aver cucinato, adagiare sotto la cappa una piccola ciotola con dentro del bicarbonato. Azionare la cappa e lasciare che gli odori vadano via.

Il secondo metodo naturale che suggeriamo è l’aceto

Grazie ad esso possiamo eliminare i cattivi odori anche nella lavatrice, nel frigorifero e nella lavastoviglie perché questa sostanza, come dovrebbe essere noto, è in grado di annientare gli odori.

Come agire in questo caso con l’aceto?

Dopo aver finito di cucinare pulire la cucina e versare il contenuto di un bicchiere pieno di aceto in un pentolino, con un po’ d’acqua. Poggiarlo sul fuoco e portare ad ebollizione. Come con il bicarbonato accendere la cappa, e lasciare che il cattivo odore vada via.

Come eliminare la puzza di fritto, di uova e verdure dalla cappa in modo semplice e in poco tempo

Il cattivo odore dalla cappa può essere eliminato non solo con i due ingredienti appena visti ma anche con alcuni infusi profumati come l’alloro, la cannella e gli agrumi.

Infuso di alloro

Mettere tre foglie di alloro in un contenitore con dell’acqua, poggiare sul fuoco e portare ad ebollizione.

Noteremo che il profumo delle foglie si spargerà in tutta la cucina.

Dopo aver lasciato bollire per qualche minuto, accedere la cappa fino a quando non sentiremo più la puzza.

Infuso di cannella

Questa spezia ha un odore molto gradevole tanto che non solo ci eliminerà la puzza dalla cappa ma emanerà un buon profumo in tutta la casa.

Il procedimento da seguire è il seguente:

versare in un pentolino con dell’acqua due bastoncini di cannella, oppure due cucchiaini della spezia in polvere.

Portare il contenuto a bollore e accendere la cappa.

Infuso con gli agrumi

Per preparare questo infuso basta avere in casa un’arancia o un mandarino.

In un pentolino con dell’acqua aggiungere delle fette di uno dei due agrumi, portare a ebollizione, spegnere la fiamma ed accendere la cappa.