Giornata di pulizie. Si decide di far brillare la casa e quindi si comincia a pulire l’appartamento. C’è però un grande problema che si incontra ogni volta che si inizia a pulire: la polvere nell’aria. Quando si iniziano a fare le fantastiche pulizie è assolutamente normale alzare molta polvere, che si vedrà volare nell’aria. Ma come eliminare la polvere nell’aria?

Le persone allergiche lo sanno bene, la polvere è veramente fastidiosa. Ma non lo è solo per chi è allergico, ma anche per chi non lo è. E quindi è sempre meglio tenere la casa pulita. La polvere si può poggiare sui mobili, sui libri o sopra le mensole: insomma si potrebbe poggiare veramente su qualunque oggetto si possiede in casa, senza dimenticare ovviamente il pavimento. Ma come eliminare la polvere nell’aria?

Ecco come fare a dire addio alla polvere nell’aria

Come prima cosa da fare è non utilizzare la scopa. Infatti questa alza solo polvere inutile, che poi si andrà a poggiare sulle varie superfici. È invece saggio usare l’aspirapolvere al posto della scopa, ma la pulizia del pavimento è l’ultima cosa da fare quando si affrontano le pulizie di casa. Infatti bisogna partire dal pulire le superfici alte della casa per poi arrivare a quelle basse.

Quindi bisogna spolverare prima le mensole in alto e poi in basso, così la polvere cadrà verso le superfici inferiori. Ma si sconsiglia di utilizzare dei panni normali perché questi non raccolgono facilmente la polvere, ma tenderanno a spargerla in giro per casa. Si consiglia invece di usare dei panni cattura polvere, in questo modo lo sporco presente sulle superfici rimarrà attaccato al panno e non volerà via per casa. Successivamente utilizzare un prodotto detergente e lasciare asciugare.

Solo dopo aver pulito tutte le superfici allora sarà possibile pulire il pavimento. Perché ormai pieno di quella poca polvere che è caduta dai mobili. Passare dunque l’aspirapolvere e successivamente lo straccio per disinfettare il pavimento.

Approfondimento

