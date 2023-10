Come eliminare la polvere dai mobili senza comprare detergenti e panni elettrostatici: ecco un metodo economico ed ecologico

Come eliminare la polvere dai mobili -Foto da pexels.com

Quanti soldi spendiamo al mese per comprare detergenti chimici che servono per pulire la casa? Direi una cifra consistente. Ma ecco un consiglio per eliminare la polvere dai mobili senza acquistare nessun tipo di prodotto al supermercato. Scopriamo un metodo ecologico e naturale.

Evitare che la polvere si depositi su mobili e oggetti della casa è quasi impossibile. Per quanto si possa spolverare ogni giorno questa, continuerà sempre a ritornare.

Le particelle di polvere sono talmente piccole che entrano facilmente dalle finestre. Ma provengono anche dai tappeti, dai vestiti, dalle tende, ecc. Si intrufolano nella nostra abitazione posandosi ovunque.

Ma la polvere non crea solo disagio in casa. È anche pericolosa per la salute, soprattutto per quelle persone che soffrono di allergie e problemi respiratori.

Cercare di eliminare la polvere è davvero frustrante perché tende a riformarsi in pochissimo tempo. Nonostante questo, però, è importante tenere l’ambiente sempre pulito ed igienizzato. Per cercare di rimuovere più polvere possibile dobbiamo passare spesso l’aspirapolvere. Non solo su tutto il pavimento, ma anche su tappeti, divani e poltrone.

Aprire le finestre permette di cambiare l’aria in casa, ma consente anche di fare entrare la polvere. Quindi è opportuno tenerle aperte durante le pulizie e chiuderle una volta terminate le faccende.

Come eliminare la polvere dai mobili senza comprare detergenti: non servono neanche aceto e bicarbonato

Ma come eliminare la polvere? Spesso compriamo dei detergenti chimici troppo aggressivi che, con il tempo, potrebbero rovinare i mobili. Oppure usiamo i panni elettrostatici usa e getta che producono rifiuti. Ma c’è un metodo ecologico e naturale che non ti farà spendere neanche un soldo.

Ti basta solo un panno e dell’acqua calda o tiepida. Proprio così, servono solo questi due prodotti. Inumidisci il panno e passarlo su tutte le superfici. Anche i calzini da buttare o una vecchia maglietta in cotone, sono perfetti per rimuovere lo sporco. Ecco, quindi, come eliminare la polvere dai mobili senza comprare detergenti al supermercato.

Non dimenticare di pulire questa parte della casa

Spesso non ci pensiamo, ma c’è una parte della casa in cui la polvere si accumula facilmente e che, alle volte, dimentichiamo di pulire. Parliamo dei pensili e la parte superiore dei mobili.

È vero, non è facile rimuovere lo sporco da queste superfici. Si trovano in alto, quindi, per arrivarci è necessario prendere la scala e arrampicarsi. Ma dobbiamo assolutamente pulirle, almeno una volta al mese. Soprattutto se si tratta dei mobili della cucina e della camera da letto.

Ricorda, una volta eliminata la polvere, posiziona dei fogli di giornale. Così facendo, quando andrai a ripulire ti basterà toglierli, passare velocemente il panno inumidito, asciugare e posizionare i nuovi giornali.