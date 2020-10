In questo articolo scoprirai come eliminare la muffa dai muri in modo naturale e definitivo. Stiamo parlando della più antica forma di tinteggiatura architettonica, ampiamente usata fino a poco tempo fa in tutto il nostro paese, infatti è un segreto che i nostri nonni conoscevano bene.

La storia della vernice per eliminare la muffa dai muri in modo atossico e definitivo

Pare che siano stati i fenici a scoprire la tecnica per realizzare questa tecnica che si serve di acqua, calce aerea e sabbia vulcanica. Si tratta della vernice a calce.

Messa da parte negli ultimi decenni a favore delle idropitture, sta ora prepotentemente tornando alla ribalta, grazie alla bioedilizia e alla crescente attenzione per l’ambiente.

Ciò si deve alla sua particolare composizione che assicura l’assoluta assenza di sostanze tossiche.

Elemento base è il grassello di calce, ottenuto dallo spegnimento della calce viva. Se ne ottiene un prodotto salubre, anallergico, atossico e inodore. La vernice, infatti, è altamente traspirante, risultando così particolarmente adatta alle camere dei bambini e agli ambienti umidi, come bagno e cucina.

Il suo segreto è l’elevato grado di alcalinità

Il suo segreto è l’elevato grado di alcalinità. Ciò la rende batteriostatica scongiurando la formazione di muffe e colonie di batteri. Inoltre le conferisce qualità di isolante termico rendendo quasi nullo il rischio di distacco della vernice dalle mura, fenomeno, quest’ultimo, dovuto all’umidità.

Come fare da soli la vernice per eliminare la muffa dai muri in modo naturale e definitivo

Per gli amanti del fai da te, sono disponibili su internet numerosi tutorial per realizzare questa vernice da sé. E quindi eliminare la muffa dai muri in modo naturale e definitivo ad un costo veramente irrisorio.

Si tratta, tuttavia, di un prodotto che richiede qualche accortezza in più nel momento cin cui si procede alle operazioni di verniciatura.

Chi ha meno tempo, o poca abilità manuale, può comunque acquistare la vernice a calce prodotta da aziende specializzate. Le prestazioni della vernice sono eccellenti, per nulla inferiori a quelle delle vernici industriali. E il costo può senz’altro considerarsi competitivo rispetto a quello delle comuni vernici chimiche antimuffa in commercio.

Ma ciò che vi sorprenderà sarà il profumo e il senso di pulito che donerà ai vostri ambienti.