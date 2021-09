Entrare in casa ed avvertire da subito una sensazione di fresco e pulito è davvero imparagonabile.

Molto spesso però, quando per mancanza di tempo non si ha la possibilità di effettuare pulizie approfondite e periodiche, il piacevole profumo di pulito svanisce inesorabilmente.

Il desiderio di tutti è sicuramente quello di riuscire a conservare a lungo queste sensazioni.

Specialmente in quelle case che sono state chiuse per molto tempo durante le vacanze estive, oppure perché vecchie e disabitate.

Finestre chiuse, scarpiere posizionate in posti sbagliati, formazioni di muffe, armadi e cassetti poco aperti, mobili nuovi possono emanare e dare vita a odori pochi gradevoli.

Come eliminare in poche e semplici mosse i cattivi odori di chiuso, di vecchio e di nuovo da casa mobili e cassetti con semplici e facili rimedi

La prima cosa da fare è sicuramente quella di evitare l’utilizzo dei profumatori elettrici, in quanto potrebbero rilasciare nell’aria sostanze dannose che si andrebbero ad accumulare nelle stanze.

Esistono tantissimi rimedi naturali che si possono utilizzare per profumate gradevolmente ambienti ed armadi di casa.

Il Palo Santo è uno di questi. È un incenso naturale che non solo profuma gradevolmente la casa, ma aiuta anche a rilassarsi. Alcuni suoi benefici sarebbero anche quelli di iutare a dormire meglio eliminando le energie negative e ad allontanare le zanzare.

È possibile trovare in commercio, facilmente reperibili, sia l’olio essenziale che i legnetti aromatici.

Legnetti che una volta bruciati rilasciano attraverso il loro fumo una gradevolissima fragranza.

Sarà necessario semplicemente accendere un’estremità del bastoncino e spegnerla immediatamente non appena inizia a bruciare. In questo modo non si va a consumare subito l’olio essenziale in esso contenuto. Il bastoncino potrà essere riutilizzato più volte.

Continuiamo a vedere come eliminare in poche e semplici mosse i cattivi odori di chiuso, di vecchio e di nuovo da casa mobili e cassetti con questa fragranza rilassante e distensiva.

E certamente non si possono non apprezzare anche i piacevoli aromi che si sprigionano ogni qualvolta si apre un armadio o una cassettiera.

Una soluzione molto pratica ed economica potrebbe essere quella di utilizzare riso ed oli essenziali.

Basterà versare qualche pugnetto di riso in un piccolo contenitore, aggiungere cannella o fiori di lavanda e qualche goccia di olio essenziale che più si preferisce, lasciando il tutto a macerare.

Dunque versare piccole quantità di riso in sacchetti o fazzoletti di cotone chiusi con nastri e posizionarli in cassetti e armadi.

Ecco come casa, armadi e cassetti profumeranno di fresco e pulito.

