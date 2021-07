Una premessa è d’obbligo fin da subito prima di addentrarci nell’argomento. Non tutti i cani necessitano della pulizia delle orecchie. Se però avvertiamo cattivo odore o vediamo fuoriuscire secrezioni, dobbiamo consultare un veterinario che ci consiglierà sul da farsi. Soprattutto si accerterà che non ci siano infezioni in atto e non si debba intervenire con cure o farmaci specifici. Nel caso in cui si trattasse di effettuare una semplice pulizia, allora i consigli di seguito riportati saranno molto utili.

Come eliminare in modo semplice ed efficace l’accumulo di cerume nelle orecchie del cane

Innanzitutto teniamo presente che la cosa fondamentale sarà quella di non spaventare il nostro amico. Pertanto facciamo in modo che per lui l’esperienza sia piacevole. Come eliminare in modo semplice ed efficace l’accumulo di cerume nelle orecchie del cane

Per effettuare la pulizia il nostro veterinario ci avrà sicuramente consigliato un detergente apposito. Questo sarà un prodotto di buona qualità e non conterrà né alcool né acqua ossigenata che tendono a irritare la cute. Anzi gli ingredienti saranno antibatterici e anti fungini proprio per prevenire infezioni e saranno ottimi nel rimuovere gli accumuli di cerume.

Come procedere

Innanzitutto procurarsi e avere a portata di mano tutto il necessario. Detergente, garza e snack premio per il cane. Dopodiché basterà sederci con le gambe aperte per terra e far posizionare il cane in mezzo di schiena. Sollevare l’orecchio e versare il detergente nel canale uditivo. Fare attenzione a non toccare con il beccuccio della bottiglietta l’interno dell’orecchio.

A questo punto si può massaggiare alla base in modo da favorire la discesa del liquido. Se il cane scrolla la testa farglielo fare senza alcun problema, è un buon modo per aiutare la fuoriuscita del cerume sciolto. Utilizzare una garza per pulire l’eventuale sgocciolamento del detergente e di sporco.

Terminata la pulizia del primo orecchio sarà importante premiare il cane con un goloso snack in modo da fargli associare un bel ricordo alla pulizia. Passare quindi al secondo orecchio e ripetere il procedimento.

Avvertenza

Per effettuare questa operazione non utilizzare mai i bastoncini per le orecchie. Possono causare la perforazione del timpano. Se il cane avverte fastidio interrompere immediatamente e consultarsi col proprio veterinario. Ecco come eliminare in modo semplice ed efficace l’accumulo di cerume nelle orecchie del cane e farlo stare bene.