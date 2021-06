La stagione dei sandali e delle scarpe aperte è arrivata. Le temperature sono più alte e inizia a fare caldo. Quindi siamo pronti ad abbandonare le scarpe da ginnastica e sfoggiare i nostri sandali gioiello. Li recuperiamo dalla scarpiera e ci accorgiamo che si vede l’impronta del piede. E non hanno neanche un buon odore. Come rimediare? Vediamolo insieme.

Che si tratti di sandali in cuoio, tessuto o scamosciati

Il problema si può verificare su vari tipi di materiali. Infatti, dipende tutto dalla soletta o plantare. È proprio quello che assorbe il sudore e lascia quella antiestetica macchia. Se vogliamo eliminare le macchie ostinate, possiamo utilizzare un detergente apposito. Ma prima di usare prodotti, il passaggio da non saltare è spazzolare il sandalo. Così rimuoveremo tutta la sporcizia secca in un attimo. Basta usare una spazzola a setole di nylon.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Come eliminare in modo efficace l’impronta del piede causata dal sudore sul nostro paio di sandali di cuoio preferiti

Procediamo alla pulizia di tutto il sandalo prima di concentrarci sulla soletta. Usando sempre la spazzola in nylon che non è molto aggressiva. Va bene per qualsiasi materiale, anche se meglio fare attenzione al camoscio. Dopodiché passiamo un panno morbido inumidito leggermente. Con un po’ d’acqua e sapone neutro. Lo passiamo sulla tomaia ma anche sul plantare. L’importante è che dopo aver passato il panno facciamo asciugare all’aria. E soprattutto lontano dai raggi diretti del Sole, altrimenti il sandalo si scolorirà.

Ma come evitare che si formino le macchie di sudore?

Questo metodo è perfetto per i sandali con plantare in cuoio o sughero. Essendo materiali porosi assorbono subito sudore e cattivo odore. Quindi per evitare che sia troppo tardi e ricorrere allo spray detergente, ecco che fare. Basterà cospargere la soletta interna con il talco. Ogni giorno, quando torniamo a casa. E il mattino successivo basterà togliere il borotalco in eccesso e via. In questo modo il talco assorbirà tutto il sudore, proteggendo la soletta. E mantenendo sempre fresco il sandalo!

Ecco come eliminare in modo efficace l’impronta del piede causata dal sudore sul nostro paio di sandali di cuoio preferiti. Questo metodo si può usare per tutti i tipi di sandali, anche quelli tipo Birkenstock. Il sandalo comodo da usare soprattutto in vacanza.