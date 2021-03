Il sugo di pomodoro è uno dei capisaldi della tradizione culinaria italiana. Elemento principale della pasta al sugo e della pizza, è uno dei condimenti più utilizzati al mondo. Il pomodoro però è un alimento che possiede un tasso mediamente alto di acidità e questo si nota soprattutto quando lo si consuma dopo averlo cotto. Questa acidità, oltre a rovinare i nostri piatti, può causare fastidiosi bruciori di stomaco. Per questi motivi è importante trovare un rimedio, pertanto oggi spieghiamo come eliminare in modo efficace ed infallibile l’acidità del pomodoro, ed è semplicissimo!

Zucchero o bicarbonato

Questi due ingredienti sono tra i più classici e comuni utilizzati anche dalle nostre nonne. Infatti, lo zucchero è in grado di rimuovere l’acidità del pomodoro, ma bisogna fare attenzione a bilanciarlo bene perché tende a modificare il sapore del pomodoro. Pertanto, ne basta soltanto un pizzico per avere un sugo buonissimo. Il bicarbonato è un altro metodo molto classico: infatti, se ne aggiungiamo un pizzico non appena il sugo raggiunge l’ebollizione, il bicarbonato eliminerà l’acidità del pomodoro lasciando inalterato il suo sapore.

Rimuovere buccia e semi

La buccia del pomodoro e i suoi semi contengono gran parte degli acidi. Pertanto, forse non tutti sanno che rimuovendo la buccia e i semi del pomodoro esso non sarà più acido una volta cotto. Per farlo, consigliamo di far sbollentare i pomodori per circa dieci minuti e lasciarli intiepidire. Una volta tolta la buccia, se li apriamo a metà riusciremo facilmente a togliere i suoi semi. In questo modo potremo far cuocere il sugo di pomodoro senza temere che sia acido.

Aggiungere il latte

Non facciamoci spaventare da questa soluzione. Infatti, aggiungere al sugo di pomodoro un cucchiaio di latte ridurrà l’acidità del nostro sugo senza alterarne il sapore. Questo succede perché si tratta di una quantità minima e non occorre aggiungerne di più per ottenere il risultato sperato.

Consigli

Abbiamo visto come eliminare in modo efficace ed infallibile l’acidità del pomodoro (ed è semplicissimo!), ma vogliamo dare un ulteriore consiglio. Il pomodoro più a lungo cuoce, più diventa acido, pertanto, se non vogliamo utilizzare additivi quali zucchero, bicarbonato o latte oppure rimuovere buccia e semi possiamo semplicemente ridurre il tempo di cottura del nostro sugo.

