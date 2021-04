Come eliminare in modo efficace ed ecologico le macchie e i segni dei brufoli

Esistono ormai tanti metodi naturali e ricette fai da te per potersi prendere cura della propria pelle e del proprio corpo. Molti di noi abbiamo sperimentato o stiamo sperimentando vari metodi ecologici per scoprire qual è quello più adatto a noi.

In modo particolare si stanno diffondendo sempre di più metodi su come prendersi cura del proprio viso creando scrub e creme da introdurre nella nostra beauty routine.

Il viso è purtroppo soggetto anche a comparse di brufoli ed acne e chi ne soffre prova profondo disagio. Esistono in commercio prodotti specifici che aiutano a contrastare questo fenomeno fastidioso, in generale però noi della redazione preferiamo consigliare l’utilizzo di prodotti ecologici.

Questo è uno dei tanti modi per prendersi cura del nostro viso ad eliminare o quanto meno ad arginare questo aspetto antiestetico.

Ecco come eliminare in modo efficace ed ecologico le macchie ed i segni dei brufoli.

Rimedi naturali

Le cicatrici causate dai brufoli possono provocare delle macchie marroni o anche dei piccoli buchi sul viso. Questo genera spesso fastidio e disagio per chi ne è affetto infatti sono molti coloro i quali si affidano allo specialista di fiducia. Il dermatologo saprà sicuramente indicare qual è la terapia più adatta ma, seguendo dei piccoli accorgimenti, risulterà più semplice contrastare questo fastidio.

Uno dei primi consigli che forniamo è quello di esfoliare la pelle almeno una volta a settimana. Questo permetterà alla pelle di liberarsi delle cellule morte ed inoltre riduce l’aspetto dei difetti presenti sul nostro viso.

Esfolianti naturali

Un esfoliante naturale può essere creato a base di zucchero, miele e olio d’oliva questi sono solo tre ingredienti per rendere la pelle più pulita.

Per quanto riguarda le macchie possiamo scegliere di utilizzare l’aloe vera poiché questa possiede proprietà rigenerative ed idratanti. Basterà tagliare un pezzo di questa pianta ed estrarre la polpa per poi applicarlo sulla zona interessata. La polpa è particolarmente efficace contro le cicatrici.

Un altro modo per eliminare le macchie e i segni causati da brufoli è l’applicazione di bicarbonato di sodio sui brufoli. Questo rimedio è ottimo per combattere le macchie e le cicatrici. Lasciamo agire per un po’ e laviamo poi il viso con acqua tiepida.

Ecco come eliminare in modo efficace ed ecologico le macchi ed i segni dei brufoli.