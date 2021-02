Preservare la salute del proprio animale è il desiderio di tutti. Tra i nemici giurati dei nostri pelosi amici, troviamo le pulci. Questi perfidi animaletti sono responsabili ogni anno di centinaia di casi di infezioni potenzialmente letali. In due precisi periodi dell’anno, l’inverno e l’estate, la diffusione di questi insidiosi parassiti è esponenziale. La femmina di pulce, mediamente, depone circa 20 uova al giorno nei periodi di massima riproduzione, il che fa capire quanto il potere infettivo sia dilagante.

In commercio esistono moltissime formulazioni differenti, molto preziose per combattere questi pericolosi infestanti. Pur essendo dei validi alleati, bisogna tenere a mente che i normali antiparassitari sono pur sempre dei composti di origine chimica. Ricercare metodi alternativi su come eliminare in maniera naturale le pulci del nostro amato amico a quattro zampe, sta diventando un fenomeno sempre più comune.

La lavanda

La lavanda si rivela essere un prezioso alleato, 100% naturale, contro le pulci. Questa pianta è nota a tutti per essere gradevole alla vista e piacevolissima all’olfatto. L’olio essenziale di lavanda è una forma di difesa eccezionale per difendere il nostro animale da compagnia. Non solo l’estratto, ma anche la pianta vera e propria sono un ottimo deterrente per prevenire l’infezione. Tenere sul balcone di casa o in giardino una pianta di lavanda, sortirà effetti strabilianti.

Lievito di birra

Moltissimi sono i preparati a base di aceto di vino, tuttavia un potente rimedio è rappresentato dal lievito di birra. L’azione dei batteri, responsabili della fermentazione acetica, hanno una rilevante azione disinfettante. Mescolare un cucchiaio di lievito di birra al cibo del vostro amato amico a quattro zampe, permetterà di ottenere un sensibile aumento delle difese immunitarie.

L’olio di Neem

L’olio di Neem è utilizzato da tempo immemore in agricoltura per allontanare gli insetti e i parassiti dalle coltivazioni. Da qualche anno a questa parte, si è scoperta la potentissima azione repellente nei confronti delle pulci. Applicando direttamente sul pelo del nostro animale questo olio, si noteranno immediatamente dei benefici. L’odore di questa sostanza è insopportabile per le pulci, che rimarranno alla larga e non infastidiranno più il nostro fedele amico.

Ecco come eliminare in maniera naturale le pulci del nostro amato amico a quattro zampe.

Approfondimento

Quali sono gli atteggiamenti da avere quando il nostro cane è in calore