Tra le macchie più ostinate e odiate troviamo le macchie di sudore dai vestiti. Per eliminare gli aloni ingialliti dagli indumenti spesso e volentieri non è sufficiente un classico lavaggio in lavatrice, ma è necessario agire in maniera intelligente. I cari e antichi rimedi della nonna possono tornare molto utili in queste circostanze.

Ecco come eliminare in maniera definitiva le macchie gialle di sudore dai vestiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Bicarbonato di sodio e limone

Tra i prodotti che non possono mai mancare in casa troviamo sicuramente il bicarbonato di sodio. Questo elemento è da sempre utilizzato per favorire il processo di digestione degli alimenti, tuttavia questo composto chimico è più versatile di quanto si creda. Il semplice utilizzo di un mezzo bicchiere di bicarbonato e limone può garantire un risultato estremamente efficace. La combinazione dei due ingredienti è in grado di creare una schiuma ad alto potere smacchiante. Immergendo il capo in questa soluzione per circa un’ora, si noteranno immediatamente dei miglioramenti. Qualora, dopo il risciacquo, il risultato non fosse di vostro gradimento, si può procedere con un ulteriore lavaggio in lavatrice per eliminare ogni impurità.

Acqua ossigenata

Il perossido di idrogeno, meglio conosciuto come acqua ossigenata, è una sostanza inerte e biodegradabile ad altissimo potere sbiancante. Una valida alternativa alla candeggina per far tornare il bucato splendente e come nuovo. Data l’estrema reattività dell’agente chimico, la quantità da utilizzare è davvero contenuta. Mezzo cucchiaino di acqua ossigenata in lavatrice permetterà ai capi, che col tempo hanno perso il loro iniziale colorito, di riacquistare il loro antico splendore.

L’ammoniaca

L’ammoniaca è uno dei rimedi più utilizzati in questo genere di situazioni. Maneggiare con cura questo prodotto è il primo accorgimento da adottare. L’elevata reattività della sostanza, garantisce un effetto eccellente e infallibile. Applicando, sulla zona interessata, una soluzione diluita di ammoniaca per 15 minuti si potranno eliminare anche le macchie di sudore più difficili.

Ecco svelato come eliminare in maniera definitiva le macchie gialle di sudore dai vestiti.