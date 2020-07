Il grasso delle braccia è antiestetico al massimo sia per gli uomini che per le donne: le braccia sono flaccide, la ciccia spunta sotto, di lato e anche sotto le ascelle. Con l’arrivo dell’estate, bastano una maglia polo o un grazioso vestito senza maniche per mettere in evidenza il problema.

Pensiamo sempre a tonificare gambe, addominali e lato B, ma non ad avere braccia maschili toniche come quelle di Daniel Craig, applauditissimo interprete di James Bond 007. O braccia femminili perfette come quelle di Cameron Diaz o Jennifer Aniston. Le braccia toniche e belle sono cantate dai massimi poeti. Per esempio Omero, che descrive le bianche braccia di Elena, regina di Sparta fuggita con Paride e Nausicaa, la figlia del re dei Feaci amata da Ulisse nell’Odissea.

Ecco una piccola guida per la ‘remise en forme’ delle braccia.

Braccia a posto in poche settimane

Come eliminare il grasso delle braccia. Avere delle braccia a posto è importante tanto quanto sfoggiare una pancia piatta o un fondoschiena da urlo. Perché d’estate le braccia sono sempre, ma proprio sempre in primo piano. Spieghiamo oggi come si fa a procurarsi braccia toniche, sode e sexy che non temono la “prova canottiera” in spiaggia, il “saluto regale” stile Queen Elisabeth o la “prova saliera” da passare agli ospiti durante il barbecue. Occorrono più o meno sette minuti di allenamento al giorno, con risultati evidentissimi dopo il primo mese.

Accelerare il processo coi pesi

Si può cominciare senza niente in mano, ma volendo accelerare il dimagrimento, occorrono manubri da 1 o 2 kg. Se non si vuole spendere, si possono usare bottigliette da 33 cl riempite d’acqua, riso o sassolini. La cosa più importante da capire, è quando non si sta facendo più fatica. Allora è il momento di aumentare il carico dei pesi. Se al contrario se ne fa troppa, meglio sospendere e non esagerare.

Come eliminare il grasso dalle braccia

Ogni movimento va ripetuto 15 volte. Si fanno tre serie, lasciando qualche secondo di pausa fra l’una e l’altra. Non è la qualità che conta, quanto la qualità del movimento. Poche serie e ripetizioni fatte bene contano più ti dante ripetizioni sbagliate. La postura è importantissima e determina la buona riuscita dell’esercizio. Durante l’allenamento per le braccia, bisogna lavorare concentrati e usare solo i muscoli coinvolti nell’esercizio. Uno specchio può aiutarci a correggere la posizione.

Ecco i 10 movimenti da fare

Alzare i gomiti e toccare con i palmi delle mani dietro la nuca. Stirare i muscoli portando i gomiti davanti al petto e il palmo della mano sulla nuca. Simulare l’arrampicata su una corda tesa dietro le proprie spalle. Far lavorare il tricipite facendo flessioni appoggiate a una parete e a un tavolo. Muovere le braccia con il movimento del ruoto a rana. Mani sopra le orecchie, gomiti in fuori e stretching. Poi cerchi con le spalle avanti e indietro. Pinzare il grasso sotto l’ascella e aprire e chiudere le braccia come per tirare una pallina al golf club.