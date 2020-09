Come eliminare il cattivo odore delle ascelle anche con dei metodi naturali?

Il cattivo odore delle ascelle non è dovuto sempre ad una mancata igiene personale, ci possono essere dei fattori ormonali o ghiandolari. È fastidioso non solo per chi ne soffre ma specialmente per chi sta vicino. Diventa quindi difficile mantenere rapporti sociali. Nella maggioranza dei casi l’odore sgradevole è dovuto all’ eccessiva produzione di sudore da parte delle ghiandole sudoripare. Sotto le ascelle il sudore ristagna dando vita a batteri che producono ammine e acidi grassi. Le loro esalazioni hanno quel caratteristico odore di cipolla, pungente ed acre, tanto sgradevole. La sudorazione ascellare diventa molto abbondante e maleodorante specialmente in situazioni di stress e tensioni le quali stimolano le ghiandole sudoripare e apocrine a secernere sudore.

Il sudore ascellare maleodorante e abbondante può essere causato anche da alcune patologie: diabete mellito, insufficienza renale, insufficienza epatica, sovrappeso o obesità, disfunzioni ormonali, infezioni di varia natura, dermatite.

Ora vedremo come eliminare il cattivo odore delle ascelle.

Occorre lavare molto bene le ascelle con un detergente non aggressivo, possibilmente neutro perché può succedere che nelle ascelle siano rimasti residui di sapone o di deodorante del giorno prima, e questo può dare vita a funghi e batteri.

Rimedio con alcool e aceto

Si può preparare un ottimo rimedio per tenere le ascelle, dopo averle lavate, ben pulite e inodori. Preparare una miscela di alcool e aceto. Inumidire un panno di cotone e applicarlo sotto le ascelle.

Eliminare il cattivo odore con il bicarbonato

Lavare molto bene le ascelle asciugarle e metterci con dell’ovatta il bicarbonato senza risciacquare. Oppure mescolare un cucchiaio di bicarbonato con il succo di un limone e applicare questa miscela dopo essersi lavati.

Infuso con foglie di timo o rosmarino

Preparare un infuso con foglie di timo e rosmarino e applicarlo sulle ascelle. Questo permetterà di eliminare il cattivo odore e l’iperidrosi.

Aloe vera

Anche l’aloe vera aiuta a contrastare il cattivo odore e il sudore. Applicare un po di gel sulle ascelle la sera prima di andare a letto e lavarle al mattino.

Succo di pomodoro

Anche del succo di pomodoro applicato sulle ascelle dovrebbe neutralizzare il sudore e il cattivo odore. Una volta applicato lasciarlo agire per qualche minuto e poi toglierlo.

Gli indumenti

Anche gli indumenti sono tra le cause che generano il cattivo odore e il sudore delle ascelle. I vestiti devono essere sempre puliti e bisogna prestare particolare attenzione alla loro composizione. Devono essere in cotone o in fibre naturali.

Per concludere inoltre vi consigliamo

Un antitraspirante roll-on per ascelle che penetra nelle ghiandole sudoripare inibendo la loro attività.

Usare un bagnoschiuma antibatterico.

L’ allume di potassio usato sulla cute bagnata delle ascelle è un ottimo sistema per annullare i cattivi odori.

Se la sudorazione è molto abbondante si vendono degli ottimi assorbenti ascellari.