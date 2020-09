Come eliminare i graffi dal parquet. Per chi ha a cuore l’eco-sostenibilità dell’ambiente, scegliere il parquet per pavimentare la casa è l’ideale. Infatti, è composto da un materiale resistente, biodegradabile, con un ottimo bilancio energetico, riciclabile e se è stato trattato correttamente non inquina. Il parquet è un tipo di pavimento elegante e raffinato, dona alle case un aspetto caldo e accogliente, indipendentemente dal loro arredamento. Sul mercato esiste, oltre al classico parquet, quello laminato e quello multi-strato. Comunque sia, il parquet è un tipo di pavimento piuttosto delicato, cui bisogna prestare attenzione, specie quando in casa si hanno animali e bambini. In caso si graffi, è possibile rimediare. Vediamo come.

Ecco come eliminare i graffi dal parquet in modo semplice e veloce

Metodo del pennarello

Dopo essersi accertati che il graffio sia poco profondo, occorre acquistare un pennarello per legno della stessa tonalità del parquet. Procedere alla pulitura del graffio, con un panno morbido e inumidito con dell’acqua, per eliminare lo sporco e la polvere. Prima di applicare il pennarello, fare un test su una piccola parte nascosta del pavimento, per essere certi che la tonalità del colore sia la stessa del legno. A questo punto passare più volte la punta del colore sul graffio, senza sforare.

Metodo della vernice

Se l’utilizzo del pennarello non da i risultati sperati, allora è il caso di usare la vernice, in modo tale da raggiungere il colore del legno gradualmente.

Dopo aver pulito la superficie graffiata, stendere con un panno la vernice sulla parte interessata, seguendo le linee del legno.

Come eliminare i graffi dal parquet applicando il rivestimento di superficie

Questo metodo è ottimale nel caso in cui i graffi siano particolarmente profondi. Occorre pulire la zona graffiata con un panno in microfibra e del detergente specifico. Eliminare il detergente con un panno morbido, e aspettare che asciughi. Con un pennello a punta sottile, stendere un lieve strato di sigillante, vanno bene anche la ceralacca, o uno smalto poliuretanico.

Metodo con il bastoncino di cera

Per una profondità ancora maggiore del graffio, usiamo la levigatura, attraverso il metodo del bastoncino di cera.

Procedimento

Pulire la zona con un panno morbido e un po’ di detersivo specifico per parquet. Togliere il detersivo con un panno e lasciare asciugare. Strofinare un bastoncino di cera dalla tonalità uguale al legno, lungo tutto il graffio. Aspettare che si indurisca, occorrono circa 10 minuti. Prima di lucidare con un panno morbido la parte trattata, aspettare almeno un giorno.