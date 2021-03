Oggi spieghiamo come eliminare i fastidiosi insetti dalle nostre dispense.

La pasta è un alimento tipico della cucina italiana conosciuta in tutto il Mondo.

Ricca di carboidrati e fibre è tra i principali alimenti della dieta mediterranea. Ad alto valore energetico, ricca di potassio e di sostanze nutrienti fondamentali per il nostro organismo.

La pasta è presente in tutte le dispense delle nostre case in grande quantità, ma se non è conservata correttamente può essere invasa da farfalline e tarme.

Sono insetti infestanti che proliferano in farine, paste, cereali, biscotti e frutta secca.

Non è raro trovare negli armadietti delle nostre cucine, anche in quelle più pulite, questi fastidiosissimi e poco gradevoli insetti.

Generalmente amano vivere al buio e in ambienti caldi, depositano le uova e si moltiplicano nei periodi estivi.

Ecco come eliminare i fastidiosi insetti dalle nostre dispense

Quando ci si accorge della presenza di questi insetti l’unica cosa da fare è quella di buttare via tutte le confezioni sia aperte sia chiuse degli alimenti presenti nella dispensa.

Questi insetti depositano uova che sono difficili da individuare ad occhio nudo, per questo è necessaria una pulizia accurata e profonda.

Svuotare e lavare a fondo i contenitori e barattoli, controllare i pacchi chiusi, ispezionare bene la dispensa e cercare di individuare se ci sono presenze di ragnatele o insetti.

Utilizzare l’aspirapolvere con il tubo in modo particolare negli angoli e nelle fessure. Detergere i ripiani, le pareti e le mensole con un panno imbevuto di una soluzione composta da acqua e aceto. Fare asciugare bene e gettare il sacchetto dell’aspirapolvere avendo cura di chiudere bene la spazzatura.

Come evitare?

Per prevenire il problema è consigliabile utilizzare contenitori ermetici in plastica, metallo o vetro, ed aggiungere una foglia di alloro fresco nel mobile.

Non lasciare le confezioni aperte in quanto in questo modo aiutiamo la loro proliferazione, evitare di mischiare i contenuti dei vari sacchetti aperti.

In commercio esistono dei foglietti adesivi che con il loro odore attirano gli insetti che una volta poggiati sopra rimangono appiccicati e muoiono.