Lo sappiamo bene, è molto difficile eliminare la puzza più ostinata dal nostro frigorifero. Quando ormai le abbiamo provate tutte possiamo tentare con questi due metodi semplici ed economici. Questi permettono infatti di assorbire la puzza del frigo senza l’utilizzo di prodotti chimici. Ecco come eliminare i cattivi odori del frigorifero con un metodo semplice e sorprendente.

Preparare il frigorifero

Prima di tutto è necessario preparare il frigo. Per eliminare i cattivi odori bisogna infatti svuotare il frigorifero e buttare tutto ciò che puzza. È inoltre importante lavare a fondo tutti i contenitori che possono emettere puzza. Il consiglio è quello inoltre di lavare i vari ripiani con una spugna. Se però i cattivi odori persistono si può procedere con questo metodo. È necessario che il frigo venga tenuto vuoto ma funzionante, quindi attaccato alla corrente. Ecco l’unico aspetto negativo di questo metodo: richiede di sopravvivere senza frigo per qualche giorno.

Il segreto per assorbire la puzza del frigo

Ecco quindi come eliminare i cattivi odori del frigorifero con un metodo semplice e sorprendente. Prima di tutto bisogna munirsi di due o tre teglie da forno. Queste vanno ricoperte di fondi di caffè e riposte in frigo. Dopo due o tre giorni è possibile rimuoverle e ricominciare a usare il frigorifero. I fondi di caffè sono infatti ottimi per assorbire i cattivi odori e profumare l’ambiente.

Se però non si sopporta l’odore di caffè che potrebbe rimanere nel frigo è possibile utilizzare un altro metodo. Questo prevede l’utilizzo della lettiera per gatti non profumata. Come ben sappiamo, la lettiera è ottima per assorbire i cattivi odori. Anche in questo caso bisogna lasciare la lettiera su delle teglie riposte in frigo per alcuni giorni. È però importante prendere una lettiera naturale e priva di profumi o additivi chimici. Così potremo assorbire la puzza dal frigo senza introdurre prodotti chimici o poco naturali.