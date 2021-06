Con l’arrivo dell’estate moltissime donne lottano con un comune problema che riguarda il lato b. Spesso infatti spuntano dei fastidiosi brufoli nella zona dei glutei e delle cosce e con il caldo la situazione si complica.

In questo articolo, noi di ProiezionidiBorsa sveleremo come eliminare i brufoli sul sedere e sulle cosce per avere una pelle liscia e morbida per tutta l’estate a qualsiasi età.

Follicolite

Sarà capitato a tutte, almeno una volta nella vita, di sedersi e provare immediatamente bruciore o fitte nella zona del corpo a contatto con la sedia. Oppure un insolito prurito quando si indossano alcune tipologie di mutandine. In realtà, questi piccoli sintomi potrebbero indicare la nascita di alcuni brufoli o acne.

Per essere più precisi, quello che definiamo come acne nella zona posteriore è, in realtà, follicolite. Con il caldo, il sudore e lo sfregamento delle gambe può capitare che le parti più delicate del nostro corpo o le parti da maggior contatto si infiammino e spuntino delle piccole protuberanze molto simili ai brufoli.

Per ridurre visibilmente questo problema bisogna sapere che tutto ciò che provoca attrito può causare follicolite. Di conseguenza sarà utile evitare pantaloni troppo stretti come, ad esempio i fuseaux o leggings, ed evitare di stare a lungo con il costume bagnato.

Rimedi e consigli utili per risolvere il problema

Il primo metodo per ridurre visibilmente questi inestetismi della pelle riguarda l’esfoliazione. Sotto la doccia sarà utile applicare uno specifico esfoliante chimico. Questo tipo di cosmetico contiene spesso acidi come quello glicolico, lattico (più delicato del primo) e mandelico, utile soprattutto per le pelli più sensibili. Da abbandonare l’dea dello scrub meccanico.

Lo scrub, infatti, nonostante sia un rimedio efficace per esfoliare la pelle e conferirle un aspetto molto più levigato è da evitare in caso di follicolite. È preferibile un approccio più delicato con prodotti meno invasivi e granulosi.

In ogni caso, se si è in dubbio è sempre bene consultare il proprio dermatologo. Così si potrà comprendere a fondo l’origine del problema e per sapere quale sia il detergente più adatto per risolvere questo fastidio. Spesso è il dermatologo a consigliare l’antibiotico topico più efficace per dire finalmente addio al problema.

Per rimediare ed evitare la diffusione di queste brutte irritazioni bisogna indossare abiti traspiranti. Così la pelle potrà essere protetta e non strizzata con vestiti elasticizzati che ostacolano una buona circolazione.

Vestiti morbidi, costumi asciutti, esfolianti delicati: ecco come eliminare i brufoli sul sedere e sulle cosce per avere una pelle liscia e morbida per tutta l’estate a qualsiasi età.