Come eliminare facilmente la puzza di pesce e frittura da padelle e pentole

D’estate più che mai, preparare del pesce fresco alla griglia, al forno o al tegame è d’obbligo. Mangiare pesce fa bene all’organismo e bisognerebbe assumerlo almeno 3 volte a settimana. Se poi è servito durante qualche pranzo o cena in famiglia, il piatto è ancora più gradito, perché diventa conviviale. L’apoteosi avviene quando si frigge qualche pesciolino più piccolo, croccante e gustoso. L’unico inconveniente è il dopo pasto, perché, quando arriva il momento di lavare stoviglie e pentole, sembra che nessun detersivo abbia effetto. Rimane sempre quel persistente odore sgradevole di fritto e pesce.

Vediamo come eliminare facilmente, con ingredienti naturali, la puzza di pesce e frittura da padelle e pentole.

Primo passaggio

Prima di effettuare qualsiasi lavaggio, bisogna eliminare tutte le tracce di cibo, utilizzando l’acqua fredda e mai calda. Quest’ultima, infatti, non farebbe altro che fissare la puzza, invece di eliminarla.

Evitiamo, poi, di contaminare tutte le altre cose da lavare, quindi separiamole o puliamo in due momenti distinti. Quando si utilizza la spugna, aggiungere direttamente qualche goccia di limone e pulire prima possibile.

Rimedi naturali

Per rimuovere definitivamente quell’odore fastidioso, si può utilizzare il limone, sia il succo che le bucce, che è anche un ottimo igienizzante. Lasciare immersi i piatti e padelle sporche in acqua e limone per 15 minuti, dopo procedere al lavaggio normale. In alternativa, sfregare le bucce del limone direttamente nelle pentole.

Stesso procedimento si può usare con l’aceto bianco. Se i tegami sono incrostati, si potranno mettere sul fornello a scaldare per qualche minuto e poi risciacquare.

Se si usa la lavastoviglie potremo aggiungere un cucchiaio di bicarbonato per neutralizzare la puzza.

Un altro fantastico rimedio naturale per eliminare l’odore di fritto e pesce sono i fondi di caffè. Basterà passare questi scarti direttamente su tutto ciò che si deve detergere e poi sciacquare, servirà anche eliminare le tracce dalle mani.

Ecco come eliminare facilmente la puzza di pesce e frittura da padelle e pentole, senza spendere soldi.