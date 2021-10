Il trifoglio bianco è un’erba appartenente alla famiglia delle Fabaceae. Cresce molto velocemente e tende a tappezzare i terreni in modo uniforme.

Viene coltivato nei giardini o nei prati di fiori spontanei, oppure come bordura bassa. Tuttavia, alcune alcune specie sono infestanti e non desiderate.

Infatti, in questa guida vedremo come eliminare facilmente il trifoglio bianco dall’orto o dal giardino. Sapere come farlo è molto utile perché, una volta diffuso in tutto il giardino o nell’orto, può essere molto complicato rimuoverlo ed evitare che ricresca. Se si posseggono gli strumenti giusti e un po’ di pazienza possiamo identificarlo, e toglierlo definitivamente.

Ecco come eliminare facilmente il trifoglio bianco dall’orto o dal giardino

Come tenere lontano il trifoglio bianco

Per tenere il trifoglio bianco lontano dal giardino, occorre avere un terreno e un prato sano. Infatti, si propaga dove il terreno è povero di azoto e con poche piante.

Inoltre, uno strato ben spesso di pacciamatura contrasta la germinazione dei semi. Coprendo il terreno, i semi del trifoglio bianco non avranno né spazio né abbastanza luce per poter crescere.

Come fare se il trifoglio bianco è già presente nel giardino o nell’orto

Se il trifoglio bianco è già presente, esistono due soluzioni per eliminarlo: tirarlo a mano oppure utilizzare un erbicida.

In caso si tratti di piccole aiuole o orti, conviene optare per la prima soluzione. Il trifoglio bianco cresce in ciuffi, per questo motivo tirarlo con le mani non è difficile.

Per evitare che possa ricrescere, nell’estrarlo è importante estirpare quanta più radice possibile.

Se si tratta di aree più estese, ovviamente conviene utilizzare un erbicida. Per il trifoglio bianco occorrono diserbanti non selettivi, perché sono in grado di eliminarli ma non è detto che riescano ad uccidere l’apparato radicale. Per questo motivo dobbiamo aspettarci una sua possibile ricrescita.

Consigliamo di utilizzare il diserbante in una giornata soleggiata, senza il vento e senza nuvole.

Tenere il trifoglio bianco lontano con l’azoto

Per rallentare la crescita del trifoglio, strappare e sradicarli e spargere sul terreno un fertilizzante all’azoto. Consigliamo di strapparli con le mani quando sono ancora piccoli, poiché sono privi di semi.