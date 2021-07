Le calde giornate estive ci invogliano a partire alla ricerca del mare e della frescura. Molti di noi passano intere giornate sotto l’ombrellone, in cerca di svago e relax. Chi ha intenzione di fare vita da spiaggia sa bene quanto sia importante avere a disposizione tutto il necessario. Teloni, asciugamani e creme protettive varie sono imprescindibili per godersi al meglio le giornate di mare. Ma non sono i soli oggetti da portare.

L’accessorio salva vivande

Per risparmiare sulle spese e non doversi recare al ristorante più vicino, può far comodo aver il pranzo già a portata di mano. In questo caso non c’è niente di meglio che avere con sé un’utilissima borsa frigo. Comoda e pratica è imprescindibile per avere panini, insalate e bevande sempre freschi e ben conservati.

Anche la nostra borsa, però, si sporca regolarmente e spesso va pulita. Questo per evitare l’accumulo di residui che possono attirare ospiti sgraditi. Per fortuna rimetterla a nuovo è semplice e veloce e bastano pochi prodotti naturali. La nostra Redazione ci spiegherà qui come fare.

Come eliminare facilmente germi e cattivi odori da quest’accessorio indispensabile in spiaggia

In un precedente articolo avevamo visto come una soluzione di acqua e aceto fosse più che efficace per disinfettare l’interno della borsa frigo rigida. Anche acqua e bicarbonato è una valida alternativa, soprattutto per le borse sfoderabili. Ora vedremo invece un altro modo per igienizzarla, che la farà non solo splendere, ma anche profumare come non mai.

I prodotti di cui avremo bisogno sono:

800 ml circa di acqua tiepida; 1 spicchio di limone; 3-4 cucchiai di bicarbonato; olio essenziale di tea tree.

Iniziamo aggiungendo all’acqua il bicarbonato, qualche goccia di succo di limone e olio essenziale. Quindi mescoliamo bene per ottenere una soluzione omogenea. Dopodiché ci basta travasare il liquido in uno spruzzino e nebulizzare su tutta la superficie della borsa. Lasciamo agire per qualche minuto, poi passiamo con un panno pulito. Ecco come eliminare facilmente germi e cattivi odori da quest’accessorio indispensabile in spiaggia.

