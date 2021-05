Tutti vorremmo avere una pelle sempre giovane e curata, da sfoggiare con fierezza e di cui vantarci. Purtroppo, però, l’esposizione quotidiana al vento, il sole e l’avanzare dell’età non sono amici della cute. Perciò non stupiamoci se noteremo segni come delle macchioline scure comparire sul nostro volto. È un processo fisiologico.

A tutto questo per fortuna c’è un rimedio. È un’alternativa alle solite creme antietà che fanno spendere una marea di soldi, ed è completamente naturale. Ma la cosa più incredibile è che potremmo averlo già con noi, in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco allora come eliminare definitivamente segni e imperfezioni della pelle e avere un viso più giovane con un comunissimo alimento della nostra dispensa.

L’alternativa naturale ai prodotti commerciali

Lo usiamo spesso mentre cuciniamo. Quando dobbiamo preparare i soffritti e insaporire i nostri piatti. Stiamo parlando dell’aglio. Sebbene sia conosciuto certamente per l’odore tutt’altro che gradevole, questo alimento è un efficace rimedio naturale contro l’invecchiamento cellulare.

L’aglio è ricco di minerali e vitamine che fanno da scudo per la pelle contro gli agenti atmosferici. Inoltre ha proprietà antiossidanti e idratanti, che rallentano l’invecchiamento cutaneo e mantengono la pelle sana e tonica. Grazie al suo principio attivo, l’allicina, contrasta poi le infezioni batteriche, aiutandoci a mandare via gli odiatissimi brufoli in faccia.

Vediamo dunque come eliminare definitivamente segni e imperfezioni della pelle e avere un viso più giovane con un comunissimo alimento della nostra dispensa.

Le istruzioni per l’uso

Possiamo utilizzare l’aglio per la cura della pelle in diversi modi. Quello più semplice consiste nel tagliare e sbucciarne uno spicchio, strofinandolo direttamente sulla cute. In alternativa si può tritare e frullare per bene, finché non avremo ottenuto una soluzione cremosa da spalmare. Si consiglia prima di inumidire il viso con un po’ d’acqua tiepida, per dilatare i pori.

Quando abbiamo finito, risciacquiamoci con un po’ di acqua e limone. Ripetiamo l’operazione 4-5 volte al giorno per dei risultati ottimali.

Abbiamo visto come eliminare definitivamente segni e imperfezioni della pelle e avere un viso più giovane con un comunissimo alimento della nostra dispensa sia semplice e intuitivo. Se l’articolo è piaciuto e per altri consigli di bellezza, cliccare qui.