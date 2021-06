Come eliminare definitivamente i brufoli su schiena e braccia ed avere una pelle perfetta

Non solo la pelle del viso, ma anche quella del corpo necessita di particolari attenzioni soprattutto quando ci sono determinati segnali che indicano che c’è qualcosa che non va.

Quando iniziamo a notare che la pelle della schiena e delle braccia presenta quelle fastidiose bollicine chiamate brufoli, possiamo cercare di eliminare il problema per avere una pelle perfetta.

Ci sono alcuni fattori molto importanti che condizionano la tendenza acneica della nostra pelle, proprio come succede al viso.

Perché si formano queste fastidiose ed antiestetiche bollicine?

All’apparenza sembrerebbe esclusivamente un disturbo estetico, ma prima di tutto bisogna capire cosa sta succedendo e perché si sviluppa questo fastidio. In base ad una prima analisi si possono ottenere le prime risposte che possono essere utili per un eventuale trattamento.

La pelle della schiena e delle braccia è maggiormente colpita da questo tipo di disturbo acneico. Si tratta di zone quasi sempre coperte dai vestiti. Questo favorisce un ambiente caldo e umido che può aiutare la formazione di batteri e quindi in questo caso la formazione dei brufoli.

La sudorazione eccessiva con una conseguente pelle grassa per la produzione di sebo in eccesso, sono altri elementi chiave che favoriscono questo processo antiestetico.

Ma questi non sono gli unici elementi che possono contribuire ad una pelle acneica, infatti il DNA può contenere un carattere ereditario. Oppure durante lo sviluppo, l’organismo produce ormoni che possono andare ad influire su una maggiore produzione di sebo.

Oltre a questi, ci sono anche altri fattori che possono incidere negativamente e creare una pelle grassa. Come ad esempio, l’utilizzo di creme non adatte alla propria pelle.

Anche un corretto stile di vita senza stress e con la giusta alimentazione, può aiutare la comparsa di questi fastidi cutanei. Non a caso una dieta ricca di grassi e zuccheri favorisce notevolmente la persistenza di pelle grassa.

Come eliminare definitivamente i brufoli su schiena e braccia ed avere una pelle perfetta

Dopo aver individuato la causa con un attenta e giusta analisi, si possono adottare dei piccoli accorgimenti per eliminare definitivamente il fastidio. La prima cosa da fare è ottenere una pelle pulita ed idratata e favorire il ricambio cellulare con prodotti adatti.

Occorreranno esfolianti e scrub delicati che puliscano a fondo la pelle eliminando qualsiasi tipo di impurità e che aiutino la pelle ad ossigenarsi. Un giusto aiuto è possibile ottenerlo anche con una dieta equilibrata favorendo i classici cibi come frutta e verdura ed evitando cibi grassi e zuccheri.

Inoltre potrebbe essere utile utilizzare abiti traspiranti come quelli in cotone. In ogni caso, se dopo poco tempo il fastidioso problema ancora persiste, bisogna rivolgersi ad un medico specialista.