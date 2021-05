Manca poco all’arrivo dell’estate e non vediamo l’ora di andare al mare. Restrizioni permettendo. Ma a prescindere da tutto questo, avere delle gambe lisce e morbide è il desiderio di tutti. Purtroppo la ricrescita dei peli contrasta questo desiderio. Che seccatura andare dall’estetista per l’ennesima ceretta.

In un articolo precedentemente pubblicato, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato di un metodo alternativo alla ceretta. Ma esiste un altro rimedio efficace e indolore che ci farà buttare cerette, lamette, creme depilatorie e silk-épil. Come eliminare definitivamente gli antiestetici peli e mantenere una pelle idratata grazie a questo fantastico metodo innovativo.

L’epilatore a luce pulsata

L’epilatore a luce pulsata è un ottimo rimedio per eliminare in modo definitivo i peli. Si può acquistare per farlo comodamente a casa una volta a settimana seguendo le istruzioni. Per chi non lo volesse acquistare, si potrà recare in un centro estetico per una seduta al mese.

Il trattamento deve avvenire con la zona da trattare già priva dei peli. Quindi l’area si deve radere accuratamente con il rasoio o con la crema depilatoria almeno 30 minuti prima o il giorno precedente. Accostiamo l’epilatore a contatto totale con la pelle e la luce pulsata farà il suo dovere. In dotazione troviamo pure gli occhiali per proteggere gli occhi, poiché la luce è talmente forte da agire direttamente sul bulbo pilifero. Per questo motivo bisogna depilarsi prima con il rasoio o con la crema depilatoria e non con la ceretta. Poiché quest’ultima estirpa il pelo dalla radice.

Dopo aver finito il trattamento, bisogna sciacquare con acqua fredda e spalmare la crema idratante. Ecco come eliminare definitivamente gli antiestetici peli e mantenere una pelle idratata grazie a questo fantastico metodo innovativo.

Attenzione ai tatuaggi e ai nei

È assolutamente sconsigliato l’uso della luce pulsata sui tatuaggi e sui nei. Così come sconsigliamo di utilizzare l’epilatore a luce pulsata se si hanno macchie alle pelle e dermatite. In ogni caso, sarebbe opportuno rivolgersi al proprio medico o alla propria estetista per una consultazione sulla propria pelle.