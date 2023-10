Come e quanto costa preparare questi ricchi spiedini con pollo perfetti per una cena tra amici

Carne e secondi piatti per fare del pasto una vera goduria. Infatti, non solo i primi sono protagonisti della tavola italiana ma anche i secondi e, soprattutto, i dolci. Oggi si andrà alla scoperta di spiedini di pollo davvero particolari.

I secondi sono piatti davvero apprezzati da molte persone. Specialmente chi ama la carne adorerà portarli in tavola in modo sempre diverso e saporito. Non solo i classici arrosti o tagliate ma anche degli spiedini davvero alternativi e gustosi. Oggi si andrà a vedere come preparare degli spiedini davvero gustosi unendo la carne alle prugne e, soprattutto, quanto ci costerà portarli a tavola. Una ricetta davvero semplice e veloce che ci regalerà moltissime soddisfazioni. Perfetta da provare anche con gli amici.

Come e quanto costa preparare questi ricchi spiedini con pollo

Per preparare questi spiedini sarà necessario procurarsi della polpa di maiale, della cannella, del rosmarino, del lime o del limone classico, delle prugne, dell’olio di oliva extravergine, del sale e del pepe. Per prima cosa dividere la polpa di maiale suddividendola a cubetti da sistemare in una ciotola, aggiungere l’olio extravergine di oliva e il la cannella insieme ad un pizzico di pepe. Il tutto andrà lasciato marinare per circa un’ora. Sará molto importante ricordare di girare ogni tanto gli spiedini. A questo punto si potranno preparare gli spiedini alternando i cubetti di carne ai pezzetti di prugna e qualche fettina di lime con sale e pepe. Chi ama particolarmente i sapori salati uniti ai dolci potrá, poi, oltre alla prugna aggiungere della mela o dell’arancia. Da ultimo cuocere su una griglia o su una padella grigliate già calda per una decina di minuti. Una volta pronti e ben cotti sistemare gli spiedini su un piatto di portata e cospargerli con del prezzemolo. Si potranno servire sia sfilandoli dal bastoncino che come pezzo unico. Ma quanto ci costerà preparare questo piatto?

Costo

Per preparare questo piatto dovremo procurarci del pollo, del lime, delle prugne e delle mele. Oltre, ovviamente, ai classici ingredienti che giá abbiamo in cucina come olio extravergine di oliva, sale o pepe. Il pollo ci costerá circa 9 euro al kg ma tanto fará anche la zona in cui si vive e la tipologia di carne scelta. Oltre a questo le prugne e le mele che costeranno 2 o 3 euro al kg. Da ultimo, poi, il lime che costerà circa 4 o 5 euro al kg. Ecco come e quanto costa preparare questi ricchi spiedini con pollo.

