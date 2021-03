L’azalea è molto diffusa nei nostri giardini. E non solo. Anche nelle terrazze.

L’azalea è una pianta può stare anche in casa ma ha bisogno di un continuo ricambio d’aria. I suoi fiori si presentano con diversi colori e forme.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Le tonalità variano dal bianco al rosso ma esistono anche numerose specie ibride azzurre o lilla che sono coltivate in serra.

Proprio per questo motivo sono belle da ammirare.

La potatura delle azalee è molto semplice e può essere eseguita attraverso semplici regole.

Vediamo, quindi, come e quando potare le azalee.

Come e quando potare le azalee

È molto importante che l’azalea non sia esposta a climi eccessivamente caldi. Peraltro essa è coltivabile anche in vasi e ciò grazie alle sue dimensioni.

Per acquistare un’azalea si sceglie solitamente il periodo di fioritura o alla fine della stagione invernale.

È comunque fondamentale potare la pianta ad ogni primavera ricordandosi di eliminare fiori e rami secchi.

È consigliabile lasciarla nel vaso e rinvasarla in un contenitore più grande nel periodo successivo.

Dobbiamo inserirla in un terreno ricco di nutrienti e ben drenato. Ed è altrettanto essenziale che quest’ultimo sia il più possibile privo di calcare.

Deve essere potata, quindi, al termine della fioritura. A tale scopo cerchiamo di accorciare i rami cresciuti eccessivamente e rimuoviamo i fiori e le parti danneggiate o secche.

Per mantenere in salute questa pianta, nel rimuovere i fiori, bisogna asportare anche il peduncolo. Per fare ciò ci si può aiutare con l’ausilio delle forbici o anche con le dita.

L’azalea è una pianta acidofila e per questo, nell’innaffiarla, è preferibile utilizzare acqua demineralizzata. Infatti è ottima l’acqua piovana e persino l’acqua solitamente impiegata per il ferro da stiro.

Attenzione: se i boccioli o le foglie presentano un colore marrone potrebbe voler dire che si è commesso un errore nell’irrigare il terreno o il vaso.

Bisogna prestare attenzione anche a un insetto che è molto insidioso per l’azalea. Si tratta dello “stephanitis pyrioides”. Questo insetto, infatti, è in grado di recare danni alla foglia, succhiandone la linfa, decolorando il tessuto fogliare fino a causarne la caduta.

Abbiamo visto come e quando potare le azalee. Perché non abbellire di azalee il nostro giardino o balcone?