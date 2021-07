Come ben si sa, i gatti sono creature molto pulite e passano molto tempo a lavarsi da soli, leccandosi. Nella normalità, questi favolosi felini non amano essere bagnati, né lavati, per il semplice fatto che il lavaggio che l’essere umano andrebbe a fare, inibirebbe il loro odore. Cosa che, ovviamente, gli amici a quattro zampe non vogliono che accada.

Quando è necessario

Esistono, però, dei momenti in cui il lavaggio del micio è assolutamente necessario. Ecco come e quando lavare i gatti risulta essere la cosa giusta da fare:

quando il micio è ricoperto da sostanze tossiche per la sua salute, banalmente se si rovescia il detersivo addosso, per esempio;

se il gatto è anziano e tende a non riuscire più a lavarsi da solo;

nel caso in cui il felino sia stato operato o abbia comunque impossibilità di lavarsi;

se il gatto possiede il pelo molto lungo, poiché sarà difficile che riesca a pulirsi a fondo per proprio conto.

Si è già visto poco fa quando, per il piccolo felino, risulta essere arrivata l’ora del bagno, ma come fare? Esistono due metodi:

a secco, privo cioè di acqua;

in acqua.

Per quanto concerne il primo caso, esistono vari prodotti spray o salviette umide per compiere l’azione. Se vogliamo farlo in modo naturale, si potrà apporre del succo di limone su un panno umido e tiepido e accarezzare con cura il nostro amico, poi spazzolarlo.

Nel secondo caso, quando cioè risulta impossibile non utilizzare l’acqua, per prima cosa spazzolatelo per bene. Fatto ciò basterà preparare una bacinella con acqua tiepida. Utilizzare anche qui o uno shampoo apposito per gatti, che si può trovare facilmente in commercio. Da tenere ben presente che l’acqua non dovrà mai superare la metà del busto del micio (dovrà permettergli di avere la testa ben fuori dall’acqua).

Avendo premura di non bagnare il muso, di non strofinarlo contropelo, il gioco è fatto. Sciacquare con acqua pulita e tiepida e asciugare per bene l’animale con asciugamani asciutti. Resterà un poco umido, non fatelo uscire fuori finché non sarà asciugato per bene oppure rischierà di ammalarsi.

La persona che laverà il felino dovrà essere preparata a ricevere, probabilmente, morsi e graffi. Si capisce, dunque, che lavare un gatto non è impossibile, ma, se non è strettamente necessario, è meglio abbandonare l’idea.