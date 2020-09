Come e quando invitare una donna ad uscire senza prendere il due di picche? Ci sono dei trucchi? Ci sono delle strategie o comunque delle regole d’oro? Al riguardo c’è da dire che se ci fosse davvero un manuale con soluzioni infallibili in tanti lo comprerebbero. Ed invece invitare una donna ad uscire senza prendere il due di picche rientra nell’arte della seduzione. Che non ha regole fisse. E spesso tra il sì ed il due di picche il filo è sottile.

Invitare una donna ad uscire senza prendere il due di picche, fallo con semplicità

Allora, come e quando invitare una donna ad uscire senza prendere il due di picche? Dipende come sempre dai casi, e quindi bisogna capire se temporeggiare o lanciarsi subito. In tal caso si dice anche di battere il ferro finché è caldo, ma attenzione. Per molte donne l’invito ad uscire può rappresentare una sorta di proclama altisonante. Ed in tal caso invitare una donna ad uscire senza prendere il due di picche è difficile. Se l’invito è stato fatto senza temporeggiare.

Di conseguenza, per chiedere ad una donna di uscire senza farsi dire di no bisogna prima capire una cosa. Se si mette troppa pressione il due di picche è assicurato. Meglio farlo sempre con semplicità.

Sfruttando il momento giusto magari all’apice della conversazione. Ma anche proponendo per le prime volte idee di appuntamento che non siano troppo impegnative. Dal classico caffè ad un panino al volo. Piuttosto che proporre subito una cena al lume di candela meglio l’aperitivo.

Mai dare un appuntamento fissando a priori la data e l’ora

Un’altra regola da rispettare per dare l’appuntamento ad una donna? Quella di non fissare mai la data e l’ora a priori. Tipo ci vediamo sabato alle 20? Meglio sondare prima la disponibilità, altrimenti la risposta sarà negativa. Tipo mi dispiace, ma sabato sera ho già preso degli impegni. Ed in questo modo, tra l’altro, non capirai pienamente se non le piaci. O se davvero la donna che stai corteggiando è impossibilitata ad accettare il tuo invito.