Come e quando guadagnare il 100% con Tiscali sembra essere quasi un ossimoro. Dopo i fasti di inizio secolo, infatti, il titolo ha subito un continuo tracollo che lo ha portato a segnare i minimi storici in occasione della crisi scatenata dalla pandemia da covid-19.

Tuttavia ci sono i margini, sia dal punto di vista dei fondamentali che da quello dell’analisi grafica e previsionale, affinché Tiscali si possa apprezzare del 100% rispetto ai livelli attuali.

Se confrontiamo, infatti, il fair value del titolo, calcolato con il metodo del discounted cash flow, con le quotazioni attuali, scopriamo che Tiscali è sottovalutata del 90,7%.

Anche secondo l’unico analista che copre il titolo, Tiscali è sottovalutata, ma in maniera molto più moderata. Parliamo, infatti, di poco più del 20%.

Come e quando guadagnare il 100% con Tiscali: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Tiscali (MIL-TIS) ha chiuso la seduta del 4 agosto a quota 0,0107€ in ribasso dello 0,93% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul time frame giornaliero è ribassista e la chiusura del 4 agosto potrebbe determinare un’accelerazione ribassista verso il I° obiettivo di prezzo in area 0,0099€. La mancata tenuta di questo livello farebbe accelerare al ribasso verso il II° obiettivo di prezzo in area 0,0077€. La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 0,00549€ (III° obiettivo di prezzo).

Guardando al time frame settimanale lo scenario futuro più probabile diventa molto chiaro. Come si vede, infatti, la tendenza in corso è rialzista, ma da settimane è frenata dalla resistenza in area 0,01139€. Ciò potrebbe determinare un ritracciamento fino in area 0,0096€ senza che la tendenza rialzista venga intaccata. Guarda caso questo livello è molto simile all’obiettivo ribassista sul giornaliero in area 0,0099€.

Le quotazioni, quindi, potrebbero scendere in area 0,0096€/0,0099€ prima di ripartire verso il II° obiettivo di prezzo sul settimanale in area 0,0161€. La massima estensione si trova in area 0,0208€.

In questo scenario il potenziale rialzista, quindi, potrebbe essere almeno del 100%. L’importante è non anticipare i tempi di ingresso e attendere i livelli indicati.

