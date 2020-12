Non dobbiamo vedere le scale condominiali solo come una condanna quando l’ascensore è occupato o fermo per manutenzione. Sì, è anche vero che non ci riferiamo a chi, magari abita al ventesimo piano o più. Ma, soprattutto adesso, tra chiusure e limitazioni, abbiamo mai pensato a quanto possono essere utili al nostro fisico le scale? Come e perché le scale condominiali battono la palestra a costo zero è l’argomento di questo articolo dei nostri Esperti di salute e benessere. Attenzione però: non dobbiamo soffrire né di cuore, né di problemi alla schiena, alle ginocchia e alla colonna vertebrale. Rivolgiamo i consigli ai Lettori fisicamente integri e che, comunque, chiedano, prima di iniziare, il consulto del proprio medico.

Molti più grassi che se ne vanno

Partiamo subito con una bella notizia. Di quelle che ci faranno subito scegliere di fare le scale: questa attività ci permette di bruciare molte più calorie di una passeggiata. Ma anche di una corsa. Salire e scendere le scale, se non abbiamo problemi di salute, lo ripetiamo ancora, è una di quelle attività maggiormente tonificanti. Rinforzeremo anche i muscoli, stabilizzando le ginocchia e mantenendo elasticizzati i legamenti ed elastiche le cartilagini. Fare le scale con intelligenza contribuisce anche a salvaguardare:

la salute cardiaca;

la pressione sanguigna;

la tonicità muscolare.

Quantificazione delle calorie bruciate

Come e perché le scale condominiali battono la palestra a costo zero e quante calorie ci fanno effettivamente perdere? È la domanda che i nostri Lettori si saranno posti leggendo finora l’articolo. E, vediamo di dare una risposta concreta ed esauriente:

10 minuti di scale permettono di bruciare mediamente 85/90 calorie, più del doppio di una camminata a passo intenso.

Il calcolo è basato sul consumo di una caloria per rampa di scale, formata da 10/15 gradini. Calcolo fondato sulla corporatura media di una persona tra i 60 e i 70 kg. Attenzione che chi pesa di più, brucia anche di più. Se siamo fisicamente integri, possiamo fare un allenamento quotidiano anche di una mezzoretta, per 2 o 3 volte a settimana. E, se abbiamo voglia di sudare ed espellere tossine, magari facciamole con lo spolverino: effetto sauna gratuita garantito. I sacrifici devono però valere anche qualche strappo alla regola. Ecco allora la ricetta perfetta per gli ultimi giorni dell’anno.

