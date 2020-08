Oggi andremo a capire e scrivere sul come e perchè disinfettare il materasso.

Le allergie

Moltissime persone soffrono di allergie, non solo in primavera, ma anche durante l’anno. Le allergie non dipendono solo dai pollini e dalle piante ma anche dalla presenza degli acari. Le allergie causate dagli acari sono molto fastidiose e chi ne soffre può sviluppare raffreddore, tosse, asma, prurito alla gola ed agli occhi, congiuntivite, mal di gola, insonnia e mal di testa. Questi fenomeni non vanno sottovalutati .

Gli acari della polvere

Gli acari sono degli insetti non visibili ad occhio nudo. Proprio per questo sono un pericolo per la nostra salute. Questi si annidano in cuscini, tende, tappeti, materassi e coperte. Si concentrano in genere nelle camere da letto. Si nutrono della nostra pelle, di muffe, funghi ,insetti in decomposizione. Le nostre allergie sono causate dalle feci che questi insetti espellono e dalle loro uova. La concentrazione maggiore degli acari si ha proprio nei materassi in cui noi dormiamo. I nostri medici allergologi dicono che un materasso dovrebbe essere cambiato ogni dieci anni, anche se questo dipende molto dalla sua qualità’. Bisogna tenere quindi il nostro materasso ben pulito e disinfettato.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come e perchè disinfettare il materasso

Cosa devo fare?

Il materasso può essere disinfettato in modo naturale almeno una volta al mese. Questa pratica vi servirà per dormire in un letto sano e igienizzato.

Come disinfettare il materasso col bicarbonato

Potete cospargere sul materasso tre cucchiai di bicarbonato, lasciate agire per almeno due ore e poi aspirare il tutto con un aspirapolvere. In questo modo degli acari non resterà traccia. Questo metodo ucciderà non solo gli acari ma anche le loro uova . Il bicarbonato può anche disinfettare tappeti e moquette .

Come disinfettare il materasso con eucalipto e olio della pianta di tè

L’eucalipto e l’olio della pianta di tè sono due repellenti naturali per gli acari. L’olio della pianta di tè ostruisce i condotti respiratori degli acari e quindi è in grado di ucciderli.

Come fare

Versare un pò di composto realizzato con i due ingredienti su un panno inumidito di acqua tiepida e strofinare sui due lati del materasso e sui bordi. Farlo agire per qualche minuto ed esporre il materasso all ‘aria ed al sole facendolo asciugare.