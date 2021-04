Potrebbe essere una esigenza connessa alla scelta di un particolare stile alimentare, oppure un modo per ricette diverse e leggere. Sostituire le uova nella preparazione di dolci e dessert è possibile se si scelgono alcune valide alternative. Come fare senza spendere tanti soldi per ingredienti insoliti? Le soluzioni esistono e talvolta sono davvero facili e alla portata di tutti. Vediamo dunque come è facile sostituire le uova nei dolci grazie a questo ingrediente per torte e dessert da leccarsi i baffi.

Qual è la funzione delle uova nell’impasto che si sta preparando?

Quando si prepara un piatto dolce, le uova rappresentano talvolta la base delle ricette di cui non si può proprio fare a meno. Eppure con alcuni semplici trucchi, il problema si può risolvere facilmente. Esistono infatti diverse alternative alle uova per le ricette di dolci e salati, quello che è importante capire è la funzione che le uova svolgono nella specifica ricetta. Sono addensanti e servono per amalgamare ben l’impasto? Oppure sono utili alla lievitazione? Un’ottima alleata per amalgamare bene gli ingredienti ed ottenere impasti soffici e delicati è sicuramente la maizena.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come è facile sostituire le uova nei dolci grazie a questo ingrediente per torte e dessert da leccarsi i baffi

La maizena è una farina particolarmente soffice e sottile che si ottiene dal mais o granturco. Come molti sapranno, il mais contiene delle quantità elevate di amido. Si tratta di una particolare sostanza che grazie alla sua caratteristica di idrocolloide riesce a legare bene gli ingredienti e a rendere soffici gli impasti. In generale bastano due cucchiai di maizena per sostituire un uovo negli impasti. In base alla quantità di maizena che occorre per la ricetta, potrebbe essere utile aumentare leggermente la porzione liquida nell’impasto. Si potrebbe aggiungere un po’ di latte, acqua o olio alla dose normale per lasciare l’impasto soffice e delicato quando si utilizza la maizena.

I Lettori che desiderano conoscere quale ingrediente sostituire alle uova per preparare una frittata proteica e nutriente, possono consultare la seguente guida: “L’irresistibile ricetta della frittata proteica senza uova per gustare un piatto ricco e salutare”.

Approfondimento

Come fare con un solo uovo e senza burro una deliziosa torta di mele