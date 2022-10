La farina di cocco, ancora poco conosciuta da molti, è una valida alternativa alla classica farina 00, in quanto è senza glutine. Questa farina si ottiene appunto dalla lavorazione del cocco, in particolare dalla polpa. Questa farina dal sapore dolce, si ottiene lavorando appunto la polpa del cocco, che viene prima essiccata e poi macinata. Un gusto delicato che riprende il sapore e il profumo del cocco. Questo prodotto è senza glutine, inoltre contiene proteine e pochi zuccheri. Come e dove utilizzare la farina di cocco è facile, infatti esistono tantissime ricette. Come abbiamo accennato, anche se ancora poco conosciuto, tuttavia questo prodotto è decisamente versatile in cucina. Di seguito qualche consiglio utile su come impiegare questa farina.

Pasticcini al cocco

Gli ingredienti che ci occorrono per realizzare questa ricetta sono questi:

100 g di albumi;

120 g di farina di cocco;

30 g di zucchero di canna;

60 g di farina 00.

Unire zucchero, albumi e cocco in scaglie. In seguito aggiungere la farina e mescolare. Versare il composto negli appositi stampini ed infornare a 180°. Dopo circa venti minuti sfornare e far raffreddare prima di servirli.

Torta al cocco

Ingredienti:

3 uova;

100 g di zucchero;

100 g di farina di cocco;

60 g di farina 00;

80 ml di latte;

70 ml di olio di semi;

1 bustina di lievito.

Unire la farina al lievito. A parte con le fruste elettriche montare le uova con lo zucchero. Amalgamare tutto e aggiungere al composto latte e olio. Versare tutto in una teglia imburrata ed infornare a 180° e cuocere per circa venti minuti.

Bocconcini di pollo, come e dove utilizzare la farina anche in una ricetta salata

Al contrario di quanto si pensi, la farina di cocco può essere impiegata anche per realizzare ricette salate. Un esempio sono i bocconcini di pollo, ecco gli ingredienti:

300 g di petto di pollo;

1 litro di latte di cocco;

foglie di menta tritate;

sale e pepe;

scorza di limone grattugiata;

100 g di farina 00;

1 litro di acqua;

40 g di farina di cocco.

Tagliare a strisce sottili il pollo, poi farle marinare per circa un’ora in una terrina con latte di cocco, menta, sale, pepe e limone. In una ciotola unire acqua e farina 00 e realizzare una pastella. Una volta marinato prendere il pollo, unirlo alla pastella e impanare con la farina di cocco. Infine friggere tutto.

