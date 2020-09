Come e dove pagare il bollo auto online dalla Lombardia alla Sicilia? Il sito Internet dell’Automobile Club d’Italia (ACI) è uno dei canali web più utilizzati dagli automobilisti proprio per pagare online la tassa automobilistica. Basta infatti inserire dal portale dell’ACI la targa del veicolo per pagare il bollo auto online dalla Lombardia alla Sicilia. Ed il tutto con il vantaggio di poter pagare pure senza l’obbligo di registrazione al sito.

Pagare il bollo auto online dal sito Internet dell’ACI con pagoPA

Come e dove pagare il bollo auto online dalla Lombardia alla Sicilia. Attualmente dal sito Internet dell’ACI il rinnovo o il primo pagamento del bollo è possibile in tutte le regioni italiane eccetto la Calabria, le Marche e la Regione Veneto. Per pagare il bollo auto online dal portale dell’Automobile Club d’Italia viene effettuato il collegamento alla piattaforma pagoPA appoggiandosi ad un prestatore di servizi di pagamento. In base al prestatore scelto può essere applicato sul pagamento del bollo auto online un costo aggiuntivo.

Come pagare online la tassa automobilistica con il servizio di home banking

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

In alternativa al sito Internet dell’ACI la tassa automobilistica si può pagare pure online attraverso i servizi di home banking degli istituti di credito. Per esempio, i clienti UniCredit (MIL:UCG) che hanno attivo il servizio di banca via Internet possono pagare via web il bollo auto con un click.

Basta infatti scegliere la regione tra quelle convenzionate ACI. Scegliere il tipo di veicolo, inserire la targa e confermare il pagamento con una password dispositiva usa e getta. Il servizio online di pagamento del bollo auto viene proposto da UniCredit pure via app ed anche per i titolari di Genius Card.

Allo stesso modo i titolari di conto corrente Intesa Sanpaolo, con il servizio di home banking abilitato, possono pagare il bollo auto online. Anche in questo caso si può pagare la tassa per autoveicoli e per motoveicoli per tutte le regioni che sono convenzionate con l’ACI. In più, via banca online i correntisti Intesa Sanpaolo possono pure pagare la tassa per i rimorchi nella regione Lombardia.