Le patate rappresentano una pietanza cui non possiamo certamente rinunciare. Piacciono a tutti, grandi e piccini. Ovviamente non possiamo non tenere conto dell’apporto energetico che è importante perché sono ricche di carboidrati complessi.

Tuttavia un uso bilanciato non ci espone a grossi rischi rispetto al nostro peso forma. Basta, infatti, moderare l’uso di pasta e pane quando sappiamo di avere un contorno di patate. Oppure possiamo abbinarle a piatti leggeri di pesce al forno come merluzzo o platessa.

Certamente, nei limiti del possibile, possiamo evitare la frittura e preferire altri tipi di cottura per non aggiungere calorie. Ed ecco come e cosa fare per cuocere le patate al forno velocemente per un contorno senza grassi, tenero all’interno e croccante fuori.

Il trucchetto

Il consiglio delle mamme bravissime in cucina che si rivelano all’occorrenza delle vere strateghe, punta su una rapida sbollentata delle patate. Ma procediamo con ordine.

Dapprima peliamo i tuberi, sciacquiamo e tagliamo in fette di grandezza regolare o a cubetti. Sciacquiamo ancora e facciamo bollire per una manciata di minuti. Attenzione a non farle lessare molto: non dobbiamo certo fare una purea.

Dopo massimo cinque minuti di cottura, le coliamo. Lasciamo in posa qualche minuto, in modo da permettere ad ogni residuo d’acqua di venir via e depositarsi sul fondo della casseruola. Con questa procedura di anticipo al passaggio successivo in forno, guadagniamo molto tempo sulla cottura definitiva.

Croccanti fuori

A questo punto le condiamo come d’abitudine. Normalmente il criterio per così dire classico prevede olio, rosmarino, sale e pepe.

Il tocco in più per avere un effetto dorato e croccante all’esterno è dato dall’aggiunta di formaggio grattugiato e un cucchiaio di pan grattato (rapporto 3 a 1).

Tutto il condimento va preparato in una casseruola dove andiamo a mettere le patate, già sbollentate e ben colate. Le giriamo con delicatezza e disponiamo nella teglia.

Procediamo alla cottura in forno in modalità termoventilato (preriscaldato) per circa 10-15 minuti. Gli ultimi 5 minuti impostiamo il forno sulla modalità grill.

Ecco, quindi, come e cosa fare per cuocere le patate al forno velocemente per un contorno senza grassi, tenero all’interno e croccante fuori. Sarà una prelibatezza dal risultato garantito perché testato dalle mani esperte delle mamme in cucina.

Per un tocco estivo possiamo completare il nostro pasto con questo simpatico dessert. Soprattutto se siamo con amici.