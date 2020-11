Quale dolce preparare? Quale idea? Ecco come è buona la ciambella con le noci! Si tratta di una torta per gli amanti della frutta secca. Essa è leggera, rustica e ricca di antiossidanti, quindi consigliata per fare uno spuntino a metà mattina o, abbastanza energetica per prepararsi allo sport. Per ottenere un risultato eccellente, i segreti sono due:

1) montare gli albumi a neve, insieme allo zucchero, per circa dieci minuti.

2) le noci vanno tritate finemente, ma non troppo. Infatti, non devono diventare farina ma la loro presenza si deve sentire durante l’assaggio. Poi, occorre usare uno stampo a ciambella in silicone, ma, in ipotesi, andrebbero bene tutti i formati. Si potrebbero utilizzare anche delle formine monoporzione. Ma andiamo alla ricetta.

Ricetta