Come dormire su sette cuscini grazie a questi comunissimi alimenti fonte di benessere e relax

La maggior parte delle persone è assorbita da una vita frenetica e dai tanti pensieri e proprio per questo motivo non è sempre facile prendere sonno. Chi soffre di questa particolare condizione chiamata insonnia, può aiutarsi con dei piccoli segreti per riuscire finalmente a risolvere questo fastidioso problema.

Infatti una persona che non riesce a dormire correttamente, accumula stanchezza giorno su giorno. In questo modo, affrontare la giornata sarà ancora più dura, ponendoci irritati e stressati sempre di più.

Per riuscire a regolare la nostra vita e iniziare finalmente a dormire su sette cuscini, si potrà fare affidamento a dei comunissimi alimenti che grazie alla loro azione saranno fonte di benessere e relax.

Ecco cosa fare se si soffre di insonnia

Stress, vita frenetica, delusioni lavorative o private, alimentazione scorretta, possono essere alcune delle cause di un sonno agitato che a lungo andare può provocare insonnia. Per riprendere finalmente a dormire senza dover prendere farmaci, possiamo innanzitutto cambiare stile di vita, iniziando proprio dal cibo.

Non a caso esistono alcuni cibi ricchi di triptofano, chiamato anche amminoacido della felicità e del sonno. Le sostanze che hanno come base questo amminoacido, in genere producono sensazioni di felicità e potrebbero garantire sonni più tranquilli.

Il pesce è un alimento ricco di vitamina B6 che regola l’ormone del sonno, la melatonina. Mangiare pesce, preferibilmente quello azzurro, 3 volte a settimana, può essere un buon inizio per cercare di dormire meglio.

Il pollo e il tacchino sono alimenti che favoriscono il relax grazie all’ormone della serotonina. Questo viene stimolato dall’amminoacido triptofano e aiuta a rilassarsi e a prendere facilmente sonno. Si può integrare questo alimento anche 3 volte a settimana.

I cereali integrali rilasciano l’insulina che cercherà di bilanciare l’ormone responsabile di uno stato d’animo rilassato e sarà un gioco da ragazzi prender subito sonno. In questo caso non esistono quantità limitate di assunzione. Riso, grano, segale e mais integrale, aiutano a vivere meglio sotto tanti aspetti e regolano soprattutto il transito intestinale grazie alle fibre.

Nel caso si voglia ultimare il pasto con della frutta, la più indicata è senza dubbio la banana. Ottima fonte di potassio e magnesio e aiuta anche a dormire.