Acquistare il pesce per le prossime festività è un investimento da non sottovalutare, non solo per il nostro portafoglio, ma anche soprattutto per la nostra salute. Può sembrare una banalità, ma riconoscere e acquistare il pesce fresco farà la differenza non solo a tavola, ma anche per la nostra salute. Come dobbiamo tutelarci e tutto quello che dobbiamo sapere per acquistare pesce fresco e sano per le feste natalizie, in questi suggerimenti della nostra Redazione.

Pescivendolo di fiducia

Avere un pescivendolo di fiducia ha la stessa importanza di avere un macellaio, un meccanico o un artigiano di cui fidarsi a occhi chiusi. Se, invece, non abbiamo la possibilità per qualsiasi motivo, di avvalerci di una pescheria di riferimento, ricordiamoci le domande da fare:

da dove provengono i pesci, qualora non sia riportato sul cartellino;

quando sono arrivati e da quanto sono esposti;

quali sono i consigli per squamarlo, eliminare le interiora e cucinarlo.

Se vediamo dei tentennamenti o non siamo convinti, cambiamo punto vendita.

I nostri sensi

Come dobbiamo tutelarci e tutto quello che dobbiamo sapere per acquistare pesce fresco e sano per le feste natalizie, partendo dai nostri sensi. Tatto, vista e olfatto, anche se non siamo dei super esperti, ci aiuteranno a capire la differenza tra pesce fresco e pesce vecchio. Se il pesce si presenta viscido e scivoloso, allora sarà indice di freschezza. Osserviamo bene anche quando lo incartano e lo pesano, perché la rigidità del pesce garantisce per la sua freschezza. Un pesce fresco è assolutamente brillante. Se notiamo, alla luce delle lampade, dei riflessi e delle sfumature blu e verdi, il nostro pesce sarà fresco. Allo stesso modo, osserviamo gli occhi dei pesci, perché se sono ancora vivaci e ben sporgenti, il prodotto è assolutamente da comprare.

L’olfatto sempre importante

Una volta si diceva, e, a ragione, che il pesce fresco, seppur sul banco della pescheria, sapesse ancora di mare e di salsedine. Ed è assolutamente vero. Diffidiamo, invece dell’odore tipico di ammoniaca soprattutto nei crostacei, indice di invecchiamento. Il profumo di mare garantisce la freschezza del pesce, perché ancora imprigionato nelle branchie. Se, queste, sono di colore giallastro, eliminiamo completamente il pensiero di acquistare quel pesce. In materia di acquisti per i pranzi e le cene di Natale, ci permettiamo di suggerire l’articolo di approfondimento che ci mette in guardia sui rischi di alcuni prodotti esteri.

