Com’è diventata famosa Elodie e quanto costa il vestito indossato a Sanremo? La cifra è pazzesca

Elodie ha fatto scalpore di recente, per le foto senza veli postate in occasione del nuovo brano. Ma approfondiamo la sua vita, e scopriamo quanto costa il vestito che ha sfoggiato a Sanremo.

Elodie è una cantante seguitissima e una donna affascinante, che attira milioni di follower sul suo profilo Instagram. Di recente, ha voluto mostrarsi in versione integrale per l’uscita del suo nuovissimo singolo “A fari spenti”. La scelta avrebbe scatenato non poco dibattito, nonché la consegna del tapiro d’oro di Striscia la notizia. Questo particolare momento della star romana potrebbe essere l’occasione giusta per parlare di lei. Per cui, vediamo com’è diventata famosa Elodie e il percorso che l’ha portata ad affermarsi come uno dei volti più amati in campo musicale.

Chi è e com’è diventata famosa Elodie: dai primi anni di carriera al successo

Elodie Di Patrizi, in arte “Elodie”, nasce a Roma nel 1990. Dopo aver mancato per poco la maturità inizia a lavorare prima come cameriera, poi da cubista e corista. Il primo provino lo fa per X Factor nel 2008, ma viene scartata da Simona Ventura. Nel 2015 riesce finalmente a ottenere un posto ad Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda. In questo periodo debutta col suo primo album, “Un’altra vita”.

Due anni dopo partecipa al Festival di Sanremo (che nel 2021 condurrà), intonando “Tutta colpa mia”, per cui pubblicherà l’omonimo album. In seguito, prenderà parte a diversi concerti ed eventi radiofonici e stringerà collaborazioni artistiche con figure di spicco. Tra i duetti più celebri ci sono quello con Ghemon, Marracash e i The Kolors.

Ma la bellissima trentatreenne si fa conoscere anche sul set. Infatti, nel 2021 esce “Ti mangio il cuore”, che le frutta un Ciak d’oro. Nell’ultimo anno si è esibita al Mediolanum Forum di Assago, e successivamente nel tour “Elodie Show 2023”. Fino all’uscita dell’ultima canzone, lo scorso 22 settembre.

L’abito di lusso che ha mostrato a Sanremo: ecco il valore

Chi ha seguito la scorsa edizione di Sanremo, avrà inevitabilmente notato lo stile particolare di Elodie. La cantante, durante i party d’inaugurazione domenicali, aveva sfoggiato un abito nero lunghissimo. Questo si caratterizzava per lo scollo halter, le spalle scoperte e gli spacchi laterali. La star aveva poi completato l’outfit con qualche gioiello di Tiffany, occhiali da sole e delle pump nere firmate Casadei.

Ma torniamo al vestito: il modello è un prodotto dello stilista Dion Lee, chiamato “Mobius”. La raffinatezza unita alla qualità dei materiali utilizzati varrebbe la cifra di ben 1.810 euro. Chi volesse sostenere il “sacrificio” economico, lo potrebbe trovare sul sito ufficiale dell’azienda o su quello di Mytheresa.

