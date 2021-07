A moltissime persone capita di guardare i film d’azione o fantasy e scoprirsi a invidiare un po’ l’eroe o l’eroina di turno. Sicuri di sé, carismatici, forti: tutti coloro che li incontrano ne sono affascinati. Con la loro presenza e la loro attitudine al comando sono davvero capaci di smuovere le montagne. Un esempio è Geralt di Rivia, il protagonista della conosciutissima serie Tv “The Witcher”, interpretato su Netflix dall’attore britannico Herny Cavill.

Ebbene, molti si sorprenderanno nello scoprire che ci sono delle tecniche da applicare per capire come diventare subito più sicuri di sé e acquistare grande carisma con tutti. Ci sono delle caratteristiche precise che, quando mostrate in pubblico, fanno apparire subito più maturi, consapevoli e carismatici.

Eroi come Geralt

La prima riguarda i movimenti del corpo. Controllati, precisi, fluidi, lenti, rilassati, quasi languidi. Un criterio che si applica non solo al passo o alla postura, ma anche a come si risponde ai propri interlocutori, al tempo che ci si prende e al contatto visivo e fisico che si crea.

Per capire meglio questo concetto, si può pensare ai movimenti tipici dei predatori rispetto a quelli delle prede. Un predatore colpisce come un lampo solo quando deve, una preda è sempre nervosa, scattante, ansiosa. È lui che decide come muoversi e perché, non l’ambiente circostante. Questo è il principio guida.

Quando ci si trova in un ambiente che potrebbe essere spaventoso, o generare ansia, il trucco è prendere un bel respiro, ritrovare il proprio spazio e la propria energia e non lasciarsi trascinare dai pensieri negativi. Restare in controllo del proprio corpo è la prima chiave per apparire, e sentirsi, sicuri di sé.

Come diventare subito più sicuri di sé e acquistare grande carisma con tutti

Un altro comportamento di questo tipo è quello in zoologia è noto come “principio dell’handicap“. Spiegato banalmente, se ci si può permettere di riconoscere una propria debolezza pubblicamente, vuol dire che si è in grado di sopportarla e di superarla, anche. Questo genera immediatamente in chi ci sta di fronte un senso di rispetto e di consapevolezza. Per esempio: parlare di un hobby particolare, magari un po’ nerd, che si crede possa essere motivo di giudizio da parte degli altri.

Infine, oltre a controllare il proprio corpo, è importante tenere sotto controllo anche le proprie reazioni e i propri sentimenti. Chi è capace di rimanere calmo anche davanti ai momenti peggiori, sarà visto come una persona in grado di mantenere il sangue freddo e di prendere decisioni difficili anche sotto stress.