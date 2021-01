Grazie a internet e con molta inventiva e intraprendenza si possono raggiungere e realizzare moltissimi sogni. A volte basta solo fare le giuste scelte investendo su sé stessi nella maniera corretta. Seguire i mercati azionari con ProiezionidiBorsa.it è sicuramente un ottimo modo per iniziare.

Ma per un giovane sui vent’anni che voglia davvero sfondare e iniziare a guadagnare seriamente, con l’investimento di un piccolo capitale iniziale di circa 500 euro è possibile davvero gettare le basi per una carriera economica lunga e fruttuosa.

Come diventare ricchi con 500 euro e facendo le giuste mosse a vent’anni

Il primo segreto è investire su sé stessi e sulla propria conoscenza e preparazione. Bastano poche decine di euro per accrescere le proprie competenze, leggendo il più possibile di finanza, investimenti e crescita personale.

In rete e in libreria è possibile reperire alcuni testi molto utili in questo senso. Alcuni titoli: “Il piccolo libro sull’investimento”, “Il milionario della porta accanto”, “L’investitore intelligente”. Di libri che raccontano di libertà finanziaria in giro ve ne sono tanti, degli spunti possono essere presi anche dagli ebook gratuiti presenti sul sito di ProieziondiBorsa.

Dare un senso ai propri guadagni aprendo un conto con un intermediario sarebbe un’altra ottima mossa. Gli intermediari permettono una gestione più ragionata, intelligente e scientifica delle proprie compravendite, con transazioni organizzate per raggiungere il numero più grande possibile di acquirenti interessati. Il tutto al prezzo di qualche piccola commissione. Se si vuole investire, è sempre meglio rivolgersi a professionisti piuttosto che fare da soli.

E i campi dove bisogna ‘buttarsi’ in questo senso sono sicuramente le azioni e gli ETF di aziende ben titolate. Soprattutto questi ultimi sono fondi d’investimento abbastanza sicuri e molto economici grazie alla gestione passiva. Questo ovviamente non vuol dire che siano meno redditizi: sono semplicemente meno rischiosi di altre tipologie di titoli.

