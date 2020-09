Come diventare milionario in euro con una semplice mossa? Vi potremmo dire, senza tema di smentita, che potreste riuscirci se comprate un Gratta e Vinci. E quindi voi ci potreste dire che vi abbiamo ingannato. Che non esiste alcun metodo per diventare milionario in euro con una semplice mossa. Ma noi sappiamo che c’è. E stiamo per dirvelo. Per cui abbiate la pazienza di leggerci ancora per un paio di minuti.

L’unico sistema realmente valido per ottenere questo scopo è, chiaramente, investire. Investire i vostri risparmi. Che sotto il materasso o sul conto corrente non ci stanno a fare niente. Anzi, l’inflazione ve li mangerà a poco a poco. Senza che voi ve ne accorgiate. E nei prossimi 26 anni avrete perso 1/4 di quanto oggi possedete senza esservene resi conto.

Un momento. Perché abbiamo detto 26 anni? E perché non una cifra più tonda, come 20, 25 o 30 anni? Per che quel numeretto fa parte della mossa a cui abbiamo accennato nel titolo. E che state per scoprire nel prossimo minuto di lettura.

Come diventare milionario in euro con una semplice mossa?

Se siete arrivati fin qui, è assodato che avete capito che dovete investire i vostri risparmi. Ma quanto? E come? E dove? Soprattutto il come e il dove sono importanti. Anche perché si possono avere a disposizione anche tanti soldi. Ma se non si sa come utilizzarli e dove metterli, a cosa servono. Quindi, ecco la riposta completa alle domande precedenti. Quanto: 50.000 euro, più 100 euro al mese. Come: investendoli in Borsa. Dove: nel mercato immobiliare mondiale.

Proprio così. I REIT, cioè i Real Estate Investment Trusts, sono i prodotti che investono sul mercato immobiliare. Settore tanto caro a noi italiani. Che negli immobili investiamo più che in qualunque asset classi. E i REIT ci investono anche a livello mondiale. E quanto hanno reso negli ultimi 20 anni? Che, ricordiamolo, è il periodo di tempo dopo il quale un investimento non può perdere? Ben l’11,6% annuo.

Ecco quindi la ricetta per diventare milionario in euro con una semplice mossa. Acquistare un REIT investendoci 50.000 euro. Sincerarsi che reinvesta i dividendi che produce in se stesso. Un REIT ETF andrà benissimo. Aspettare 26 anni. Perché un investimento di 50.000 euro, dopo 26 anni, in questa asset class, renderà 1.056.183,14 euro. Di cui 974.983,14 saranno di interessi. Grazie alla magia dell’interesse composto. Mentre voi avrete versato solo 81.200 euro. Di cui 31.200 in 26 anni. A 1.200 euro all’anno. Cioè 100 euro al mese. Non male per aver avuto pazienza, vero?