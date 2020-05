Come diventare famosi e guadagnare su TikTok secondo gli esperti?

Ecco i consigli per diventare famosi e guadagnare su TikTok. Dopo il successo di Instagram durante il lockdown il numero dei download dell’app TikTok è cresciuto ai massimi storici. Ma come si fa a diventare famosi e guadagnare su TikTok? Basta caricare il primo video e già la sensazione di essere una star vi abbraccerà. Forse non proprio, ma non bisogna scoraggiarsi è normale all’inizio ricevere poche visualizzazioni.

Qual è il segreto per diventare e famoso e guadagnare su TikTok secondo gli esperti?

Il segreto per diventare e famoso è continuare a pubblicare post. Attraverso tante prove ed errori trovi la tua strada e soprattutto ciò che funziona. Datti tempo per studiare il social e il tuo pubblico. L’importante è soddisfare la fetta di mercato ancora non soddisfatta. Funziona un po’ come quando apri una nuova azienda. È necessario fare un piano e andare a coprire quel business ancora inesplorato. Sicuramente per avere successo su TikTok bisogna creare contenuti originali. Quindi non postate gli stessi identici contenuti che circolano su TikTok, ma trovate la vostra strada verso il successo. Sembra strano, ma TikTok vuole vedere contenuti nuovi e creativi, non copie. La soluzione? È quindi quella di sfruttare i trend a proprio favore, personalizzando il contenuto.

Come scelgo il pubblico di riferimento?

TikTok è stato definito il social della Gen Z. È nato come social per quel target d’età, ma non più. Rimane il fatto che in percentuale la maggior parte degli utenti, e soprattutto le star di TikTok, appartengono alla Gen Z. È quindi importante scegliere accuratamente il proprio target e soprattutto i contenuti trattati. Sicuramente se il tuo pubblico ha 14 anni eviterei ogni tipo di riferimento ai primi anni 90, sarebbe poco capito e non in linea con il target.

Le analisi dei dati gratis che fornisce TikTok aiutano a capire il tuo pubblico e quindi a targettizzare i tuoi contenuti.

TikTok fornisce un tool importantissimo a tutti i suoi utenti. Offre un’analisi dei contenuti per aiutare a comprendere sia i dati demografici del pubblico, sia suoni e video verso cui gli utenti sono stati più reattivi. Si tratta di analisi gratuite, che richiedono però un account Pro per poter attivare questa funzionalità. Per accedere al Pro basta fare click nella parte in alto a destra del profilo poi cliccare sulla dicitura “configura account Pro” e seguire le istruzioni di TikTok finché l’account non risulta correttamente impostato.

Tra gli altri tips per avere successo su TikTok è la qualità del video.

Infatti la qualità del video per i vari tiktoker è fondamentale.

Nessuno vuole vedere video sgranati, registrati male o al buio. Per questo motivo il successo è 50% qualità 50% contenuto. Per avere una migliore qualità molti tiktoker usano la ring light acquistabile anche su Amazon, così il tuo TikTok apparirà perfetto agli occhi dei tuoi utenti.

Un altro fattore per avere successo è sicuramente divertirsi. Quando realizzate un TikTok ricordatevi sempre di farlo con positività perché il vostro contenuto rifletterà il vostro stato d’animo. Se applicate tutti punti elencanti e avete un po’ di pazienza il successo sarà assicurato. E con il successo anche il guadagno. Ricordo solamente che la star di TikTok, Charli d’Amelio, per ogni post che pubblica guadagna circa 25 mila dollari. La sedicenne star del web secondo vari report dovrebbe valere circa 4 milioni di dollari. Ora quindi è il momento di tornare su TikTok e iniziare ad avere successo mettendo in atto tutti questi consigli.